ثلوج بالمرتفعات وأمطار ورياح في المناطق الشمالية والجنوبية

نبهت نشرية جديدة حول حالة الطقس ليوم الثلاثاء من هبوب رياح قوية مع استمرار تساقط الأمطار عبر عدة ولايات، كما يُتوقع تساقط الثلوج على المرتفعات الشرقية.

وتخص نشرية الرياح والزوابع الرملية كل من ولايات: تبسةن أم البواقي، خنشلة، باتنة، بسكرة، المسيلة، ولاد جلال، الوادي، المغير وتقرت.

وفي وقت سابق كشفت نشرية لديوان الأحوال الجوية، عن تساقط أثلوج على قمم مرتفعات الولايات الشرقية، وذالك بداية من ليلة الثلاثاء.

أمطار رعدية عبر 14 ولاية إلى غاية مساء الثلاثاء

كشفت نشرية لديوان الأحوال الجوية، حول حالة الطقس، عن تساقط أمطار غزيرة عبر عدة ولايات شمالية، وسطى وشرقية يومي الإثنين والثلاثاء.

وحسب تنبيه باللون البرتقالي للديوان فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي: سوق اهراس، بجاية، ميلة، قالمة، تيزي وزو، عنابة، الطارف، سطيف، برج بوعريريج، قسنطينة، سكيكدة، جيجل، بومرداس، البويرة.

وستتراوح كميات التساقط مابين 20 و40 ملم وقد تصل إلى 50 ملم، في حين ستكون هذهالنشرية سارية من مساء الإثنين إلى غاية منتصف نهار الثلاثاء عبر الولايات الوسطى وإلى الساعة 18 مساء بالولايات الشرقية.

كما تخص نشرية الرياح المناطق الساحلية وولايات: أم البواقي، باتنة، خنشلة، بسكرة، تبسة، برج باجي مختار، أدرار وعين صالح، في شكل زوابع رملية.

وحسب نفس المصدر، فإن صلاحية نشرية حالة الطقس تبدأ من منتصف نهار الإثنين، وإلى غاية ليلة الإثنين إلى الثلاثاء.

كما أعلن ديوان الأرصاد الجوية عن تساقط ثلوج على قمم المرتفعات الداخلية للهضاب العليا الوسطى الشرقية والشرقية.