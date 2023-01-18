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حالة الطقس: ثلوج وأمطار ورياح عبر أكثر من 30 ولاية
الجزائر

حالة الطقس: ثلوج وأمطار ورياح عبر أكثر من 30 ولاية

الشروق أونلاين
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حالة الطقس: ثلوج وأمطار ورياح عبر أكثر من 30 ولاية
ح.م

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول حالة الطقس ليوم الأربعاء، من تساقط ثلوج وأمطار إلى جانب هبوب رياح قوية عبر أكثر من 30 ولاية.

وحسب تنبيه جاء من المستوى الأول والثاني فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي: الجزائر، سيدي بلعباس، تيبازة، تيسمسيلت، برج بوعريريج، غليزان، بجاية، مسيلة، تيارت، تيزي وزو، الشلف، مستغانم، سطيف، عين تيموشنت، تلمسان، جيجل، عين الدفلى، المدية، سعيدة، النعامة، بومرداس، البويرة، معسكر، وهران، البليدة، سوق أهراس، ميلة، أم البواقي، قالمة، باتنة، عنابة قسنطينة سكيكدة، الطارف.

أما الولايات المعنية بتساقط الثلوج فهي: تلمسان، سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، الشلف، تيسمسيلت، عين الدفلى، المدية، البليدة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سطيف، برج بوعريريج، تيارت، سعيدة، النعامة، البيض، الأغواط والجلفة.

وستكون نشرية الثلوج سارية بداية من منتصف نهار الأربعاء. حسب ديوان الأرصاد الجوية.

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