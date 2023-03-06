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الجزائر

حالة الطقس: درجات حرارة بين 18 و38 في الجزائر هذا الثلاثاء

الشروق أونلاين
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حالة الطقس: درجات حرارة بين 18 و38 في الجزائر هذا الثلاثاء
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درجات حرارة ربيعية

ستتميّز حالة الطقس يوم الثلاثاء 7 مارس، بارتفاع طفيف في درجات الحرارة القصوى، حيث ستتراوح بين 18 و23 درجة على المناطق الساحلية، حسب ما أكدته مصالح الأرصاد الجوية.

أما بالمناطق الداخلية للبلاد، فستبدأ درجات الحرارة القصوى نهار الثلاثاء، من 14 درجة، لتصل إلى 23 درجة مئوية أيضا.

وفي الجنوب، ستتراوح درجات الحرارة ما بين 21 إلى 38 درجة مئوية. مع أجواء صافية على العموم في معظم المناطق الجنوبية.

وستكون أجواء نهار الثلاثاء بالمناطق الوسطى والشرقية، من مغشاة غالبا إلى غائمة محليا، مع تساقط بعض الأمطار المتفرقة.

وفي غرب البلاد، يتوقع تسجيل سحب عابرة، بحيث تكون كثيفة أحيانا على الجهة الشرقية للمنطقة. وقد تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار المتفرقة خلال الصبيحة، لتصبح الأجواء مغشاة جزئيا.

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