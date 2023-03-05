حالة الطقس: درجات حرارة ربيعية يوم الإثنين

ستتميّز حالة الطقس يوم الإثنين 6 مارس، بدرجات حرارة ربيعية، تتراوح بين 15 و22 درجة على المناطق الساحلية، حسب ما أكدته مصالح الأرصاد الجوية.

أما بالمناطق الداخلية للبلاد، فستبدأ درجات الحرارة القصوى نهار الإثنين، من 12 درجة، لتصل إلى 22 درجة مئوية أيضا.

وفي الجنوب، ستتراوح درجات الحرارة ما بين 20 إلى 36 درجة مئوية. مع أجواء صافية على العموم في معظم المناطق الجنوبية.

وستكون أجواء نهار الإثنين بالمناطق الوسطى والشرقية، غائمة غالبا مع تساقط بعض الأمطار على المناطق الساحلية والداخلية. لتتحسن الأجواء تدريجيا على المناطق الوسطى بداية من الليل.

وفي غرب البلاد، يتوقع تسجيل سحب عابرة، تكون كثيفة أحيانا على الجهة الشرقية للمنطقة. مع احتمال أن تكون محمّلة ببعض الأمطار خلال الصبيحة.