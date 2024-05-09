حالة الطقس: درجات حرارة مرتفعة عبر هذه المناطق غدا الجمعة

نشرت مصالح الأرصاد الجوية، الخميس، توقعات حالة الطقس ليوم غد الجمعة، والذي يعرف أجواء حارة عبر عدة مناطق.

وأفادت مصالح الديوان أن المناطق الشمالية ستعرف، طقس مشمس. حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 23 و28 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 24 و31 درجة بالمناطق الداخلية.

فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40كلم/سا على الولايات الشمالية.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف طقسا مشمسا، حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 29 و43 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40كلم/سا.

تنبيه جديد: أمطار رعدية غزيرة عبر 4 ولايات شرقية

وصباح الخميس، نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في نشرية له حول حالة الطقس، من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الأول أن الأمطار ستخص ولايات: سوق أهراس، قالمة، عنابة والطارف.

وأوضح الديوان أن صلاحية االنشرية من السادسة صباحا للثالثة زوالا.