حالة الطقس: ديوان الأرصاد الجوية يعلن عودة الأمطار

من المتوقع أن تشهد الولايات الوسطى الساحلية والشرقية عودة الأمطار ابتداء من مساء الأربعاء، حسب توقعات حالة الطقس للديوان الوطني للأرصاد الجوية.

وأظهرت التوقعات أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على العموم، مع تسجيل بداية من الظهيرة سحب عابرة تكون محملة ببعض الأمطار على المناطق الساحلية الوسطى والشرقية، لتلتحق بالمناطق الداخلية الوسطى خلال الليل.

أما عن درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها فستتراوح ما بين 16 إلى 18 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 12 إلى 18 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 15 إلى 25 درجة على المناطق الجنوبية.

وفي وقت سابق، تبرأ الديوان الوطني للأرصاد الجوية من المعلومات غير الدقيقة التي تنشر حول الطقس والتي يتم تداولها عبر بعض وسائل الإعلام”.