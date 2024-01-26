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حالة الطقس: رياح وزوابع رملية عبر 4 ولايات جنوبية
الجزائر

حالة الطقس: رياح وزوابع رملية عبر 4 ولايات جنوبية

الشروق أونلاين
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حالة الطقس: رياح وزوابع رملية عبر 4 ولايات جنوبية

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في نشرية حول حالة الطقس ليوم الجمعة من رياح قوية وزوابع رملية عبر ولايات جنوبية.

وحسب تنبيه من المستوى الأول جاء باللون الأصفر فإن الولايات المعنية بالنشرية هي: عين قزام، تمنراست، عين صالح وأدرار.

وأوضح الديوان أن هذه النشرية ستكون سارية من صبيحة الجمعة وإلى غاية الساعة 6 مساء.

من جهة أخرى، ستعرف باقي الولايات أجواء صافية ودرجات حرارة مرتفعة نسبيا خاصة على المناطق القرب ساحلية.

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