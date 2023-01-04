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حالة الطقس: عودة الأمطار وثلوج عبر القمم الجبلية
الجزائر

حالة الطقس: عودة الأمطار وثلوج عبر القمم الجبلية

الشروق أونلاين
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حالة الطقس: عودة الأمطار وثلوج عبر القمم الجبلية
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من المتوقع أن تشهد الولايات الوسطى الساحلية والشرقية عودة الأمطار  إلى جانب ثلوج على القمم، ابتداء من مساء الأربعاء، حسب توقعات حالة الطقس للديوان الوطني للأرصاد الجوية.

وأعلن الديوان في توقعاته، أن قمم الجبال ستشهد تساقط بعض الثلوج ابتداء من مساء الأربعاء.

كما أعلن تسجيل سحب عابرة تكون محملة بعض الأمطار على المناطق الساحلية الوسطى والشرقية، لتلتحق بالمناطق الداخلية الوسطى خلال الليل.

أما عن درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها فستتراوح ما بين 16 إلى 18 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 12 إلى 18 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 15 إلى 25 درجة على المناطق الجنوبية.

وفي وقت سابق، تبرأ الديوان الوطني للأرصاد الجوية من المعلومات غير الدقيقة التي تنشر حول الطقس والتي يتم تداولها عبر بعض وسائل الإعلام”.

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