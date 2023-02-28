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الجزائر

حالة الطقس في أول أيام مارس عبر جميع الولايات

الشروق أونلاين
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حالة الطقس في أول أيام مارس عبر جميع الولايات
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أجواء باردة في بداية مارس

ستتميّز حالة الطقس عبر مناطق الجزائر في أول أيام شهر مارس، بأجواء باردة على المناطق الداخلية، ومنطقة الهضاب العليا الوسطى والشرقية، وكذلك بمنطقة الأوراس.

وبالمناطق الساحلية، ستكون الأجواء غائمة عموما، مع تساقط زخّات مطرية رعدية، تكون محمّلة بحبات البرد محليا، خاصة في الولايات الوسطى والشرقية.

أما في غرب البلاد، فسيعمّ الصفاء على المناطق الساحلية والداخلية. مع أجواء باردة وسحب عابرة في الهضاب العليا، إلى جانب تساقط بعض الأمطار المتفرّقة.

وفي الجنوب، ينتظر تسجيل سحب عابرة محمّلة ببعض الأمطار على منطقة بشار، شمال الصحراء، ومنطقة الواحات. على أن تتحسّن الأجواء بداية من أواخر النهار.

وستتراوح درجات الحرارة القصوى لظهيرة الأربعاء 1 مارس ما بين 11 إلى 16 درجة على المناطق الساحلية. وما بين 7 إلى 16 درجة على المناطق الداخلية.

لكن في الجنوب، ستصل درجات الحرارة القصوى في نهار نفس اليوم إلى غاية 33 درجة، حسب توقعات مصالح الأرصاد الجوية.

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