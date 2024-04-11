حالة الطقس في ثاني أيام العيد: أمطار رعدية غزيرة عبر 18 ولاية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس لثاني أيام العيد من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني أن الأمطار ستخص ولايات: بومرداس، البويرة، تيزي وزو، بجاية، شمال سطيف، برج بوعريريج، باتنة، خنشلة وبسكرة.

كمية التساقط ستتراوح ما ببن 20 إلى 40 ملم تستمر إلى غاية العاشرة ليلا.

كما حملت النشرية تنبيها من المستوى الأول يخص تساقط أمطار رعدية عبر ولايات: العاصمة، تيبازة، البليدة، المدية، جيجل، ميلة، قسنطينة، تبسة وعنابة.

كما حملت النشرية تنبيها من المستوى الأول حول هبوب رياح قوية عبر ولايات: العاصمة، بجاية، تيزي وزو، بومرداس، البليدة، تيبازة، النعامة، البيض، بشار، تيميون، بني عباس، غرداية، تقرت، الوادي، رقلة، إليزي، جنات وتمنراست.