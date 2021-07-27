أظهرت توقعات مصالح الأرصاد الجوية حول حالة الطقس ليوم الأربعاء، أجواء من مستقرة إلى غائمة عبر معظم المناطق.

وستعرف المناطق الشمالية أجواء من صافية إلى قليلة السحب على العموم، مع تشكل سحب بداية من الظهير على المناطق الداخلية والهضاب العليا الغربية والوسطى.

أما المناطق الجنوبية فستكون هناك أجواء ملبدة بالغيوم على أقصى الجنوب باتجاه الهقار والطاسيلي مع تطور خلايا رعدية في فترة ما بعد الظهر تؤدي إلى تساقط الأمطار.

تنبيه حول الطقس: استمرار موجة الحر والأمطار الرعدية عبر 4 ولايات

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول حالة الطقس، ليوم الثلاثاء، من استمرار موجة الحر والأمطار الرعدية عبر عدد من الولايات الجنوبية.

وفي حسب نشرية من المستوى الأول حذرت المصالح الجوية من موجة حر عالية عبر ولايتي أدرار وبرج باجي مختار.

كما نبهت في نشرية أخرى من نشاط رعدي خاص يميز كل من ولايتي: تمنراست وعين قزام.

حالة الطقس ليوم الثلاثاء: أجواء مغشاة مع درجات حرارة مرتفعة

أظهرت توقعات حالة الطقس ليوم الثلاثاء، أجواء من صافية إلى مغشاة على معظم المناطق مع درجات حرارة مرتفعة.

وحسب مصالح الأرصاد الجوية ستعرف المناطق الوسطى والغربية أجواء من صافية إلى قليلة السحب، باستثناء بعض السحب السفلى التي تميز السواحل خلال الصبيحة.

أما المناطق الشرقية فستشهد أجواء مغشاة جزئيا حسبما أظهرته التوقعات الجوية.

في حين المناطق الجنوبية ستميزها أجواء مغشاة غالبا على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي، مع تشكل خلايا رعدية بداية من الظهيرة،تؤدي إلى تساقط زخات مطرية.

كما ستكون هناك أجواء مغشاة جزئيا على الجنوب الغربي وكذا شمال الصحراء زأجواء صافية على باقي المناطق الجنوبية.

وعن درجات الحرارة القصوى فستراوح ما بين 28 إلى 35 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 31 إلى 43 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 36 إلى 48 درجة على المناطق الجنوبية.

استمرار موجة الحر والأمطار الرعدية عبر هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول حالة الطقس، ليوم الإثنين، من استمرار موجة الحر وكذا الرعود عبر عدد من الولايات.

وحسب تنبيه من المستوى الأول جاء باللون الأصفر، ستعرف كل من ولايات: عين صالح، أدرار، برج باجي مختار وتندوف موجة حر عالية.

في حين ستشهد كل من ولايتي تمراست و عين قزام رعود حسبما أظهرته النشرية ذاتها.

موجة حر وأمطار رعدية عبر 6 ولايات الأحد

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول حالة الطقس، ليوم الأحد، من موجة حر عالية وأمطار رعدية عبر 6 ولايات جنوبية.

وحسب نشرية من المستوى الأول ستعرف كل من ولايات أدرار، تندوف، برج باجي مختار موجة حر عالية، في حين ستشهد ولايتي تمنراست وعين قزام رعود.

تنبيه جديد حول الطقس: موجة حر عبر 16 ولاية وأمطار رعدية بالجنوب

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، السبت، في نشرية حول الطقس من موجة حر بعدة مناطق غربية ووسطى وشرقية وأمطار رعدية بالجنوب.

وحسب النشرية فإن الولايات المعنية بالتنبية هي: سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، الشلف، عين الدفلى، المدية، البويرة، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة، قسنطينة وميلة.

وأوضحت أن درجات الحرارة ستفوق 44 درجة مئوية وتمتد هذه الحالة الجوية إلى غاية التاسعة ليلا.

كمات حذرت النشرية من تساقط أمطار رعدية على عدة ولايات جنوبية هي : تمنراست، إن قزام وبرج باجي مختار.

وحسب نفس المصدر ستصل كمية الأمطار إلى 15 ملم محليا في الفترة بين السادسة مساء إلى غاية منتصف الليل.

تنبية حول موجة حر يوم الخميس 22 جويلية 2021

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، الخميس، من موجة حر عبر 7 ولايات، وأفادت أن درجات الحرارة قد تصل إلى 48 درجة مئوية.

وبحسب ذات المصدر فإن الولايات المعنية هي: تيندوف، برج باجي مختار، أدرار، عين قزام، تمنراست، إن صالح.

حالة الطقس ليوم الأربعاء: درجات حرارة تتجاوز 45 درجة على هذه الولايات!

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، الأربعاء، من درجات حرارة قياسية في المناطق الغربية والجنوبية.

وحسب ذات المصادر، فإن الحرارة ستتراوح بين 45 و 49 درجة تحت الظل بداية من منتصف النهار إلى التـاسعة ليلا.

وعن الولايـات المعنيـة، بموجة الحر ذكر التنبيه نفسه، الشلف ، غليزان ، معسكـر ، إن قزام ، برج باجي مختـار. بالإضافة إلى تمنـراست ، إن صالـح ، تنـدوف ، أدرار .

حالة الطقس ليوم الاثنين: تسجيل أجواء حارة عبر المناطق الشمالية والجنوبية

توقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تشهد حول حالة الطقس، ليوم الاثنين، استمرار تسجيل درجات حرارة مرتفعة عبر العديد من الولايات.

وتوقعت مصالح الديوان أن تتراوح درجات الحرارة في المناطق الشمالية ما بين 30 إلى 35 درجة وعلى المناطق الداخلية مابين 33 إلى 39 درجة.

أما المناطق الجنوبية فستشهد درجات حرارة عالية قد تتعدى في بعضها 49 درجة مئوية.

كما توقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تشهد ولايات الوطن حالة صفاء مع غيوم على شمال الصحراء.

موجة حر تصل 49 درجة عبر عدة ولايات الأحد 18 جويلية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه لها حول حالة الطقس، الأحد، من موجة حر شديدة عبر 8 ولايات جنوبية تتعدى فيها درجة الحرارة 49 درجة مئوية.

وحسب النشرية فإن الولايات المعنية هي: بني عباس، تندوف ،تيميمون، أدرار، إن صالح، برج باجي مختار، بني عباس والمنيعة، وتمتد صلاحية النشرية من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة التاسعة مساء.

حالة الطقس ليوم الأحد 18 جويلية 2021: رياح قوية مرتقبة عبر 8 ولايات ساحلية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، في تنبيه لها حول حالة الطقس ليوم الأحد من احتمال هبوب رياح قوية عبر 8 ولايات ساحلية.

وتخص النشرية: سواحل بني صاف، وهران، تنس، مستغانم، الجزائر العاصمة، دلس، عنابة والقالة.

تمتد صلاحية النشرية من السادسة من صباح الأحد إلى التاسعة ليلا.

كما توقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس ليوم الأحد ارتفاعا في درجات الحرارة على المناطق الشمالية مقارنة بالأيام الماضية.

وتوقعت ذات المصالح أن تترواح درجات الحرارة مابين 27 و32 درجة على المناطق الشمالية ومابين 30 و40 درجة على المناطق الداخلية فيما ستشهد المناطق الجنوبية درجات حرارة شديدة تتعدى 49 درجة على بعض الولايات.

موجة حر تتعدى 49 درجة عبر 9 ولايات جنوبية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه لها حول حالة الطقس من موجة حر شديدة عبر 9 ولايات جنوبية تتعدى فيها درجة الحرارة 49 درجة مئوية.

توقعت مصالح الجوية في التنبيه الذي حمل اللون البرتقالي أن تستمر موجة الحر إلى غاية التاسعة ليلا على كل من: إن صالح، أدرار، تيندوف وتيميمون.

كما حذرت ذات المصالح في تنبيه لها حمل اللون الأصفر من موجة حر على ولايات: ورقلة، إليزي، المنيعة، بني عباس وبرج باجي مختار.

موجة حر تتعدى 49 درجة عبر 4 ولايات الجمعة 16 جويلية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه لها حول حالة الطقس من موجة حر شديدة عبر 4 ولايات تتعدى فيها درجة الحرارة 49 درجة مئوية.

توقعت مصالح الجوية في التنبيه الذي حمل اللون البرتقالي أن تستمر موجة الحر إلى غاية التاسعة ليلا من يوم السبت على كل من: إن صالح، أدرار، تيندوف وتيميمون.

وتوقعت ذات المصالح أن تشهد المناطق الشرقية أجواء صافية ودرجات حرارة تتراوح مابين 27 إلى 32 درجة مئوية.

وستشهد المناطق الغربية سماء غائمة على معظم الولايات ودرجات حرارة مابين 31 إلى 36 درجة مئوية.

استمرار موجة الحر الشديدة عبر 6 ولايات جنوبية الجمعة 16 جويلية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه لها حول حالة الطقس من استمرار موجة حر شديدة عبر 6 ولايات تتعدى فيها درجة الحرارة 48 درجة مئوية.

توقعت مصالح الجوية أن تبدأ موجة الحر من منتصف النهار إلى غاية التاسعة ليلا على كل من: ورقلة، عين صالح، أدرار، تيندوف، بني عباس و تيميمون.

تراجع في درجات الحرارة عبر المناطق الشمالية

توقعت مصالح الأرصاد الجوية، أن تشهد حالة الطقس يوم الجمعة، استمرار تسجيل تراجع في درجات الحرارة عبر المناطق الشمالية مع احتمال تساقط أمطار على بعضها.

وأوضحت مصالح الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة المتوقعة ستكون بين 28 إلى 33 درجة على المناطق الشمالية ومن 29 إلى 39 درجة على المناطق الداخلية وما بين 39 درجة إلى 45 درجة على المناطق الجنوبية.

وتوقعت ذات المصالح احتمال تساقط أمطار على كل من خنشلة وتبسة فيما ستشهد باقي المناطق أجواء صافية.

تنبيه جديد حول الطقس: موجة حرارة تصل 49 درجة بهذه الولايات الخميس 15 جويلية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه لها حول حالة الطقس الخميس، من استمرار موجة حر شديدة عبر 8 ولايات جنوبية.

وحسب النشرية يتعلق الأمر بولايات ورقلة، تيندوف، إن صالح، أدرار، تيميمون، بني عباس، برج باجي مختار، المنيعة.

وحسب نفس المصدر ستتعدى درجة الحرارة بهذه الولايات 49 درجة.

حالة الطقس ليوم الخميس: تراجع في درجات الحرارة وأمطار عبر المناطق الشمالية

توقعت مصالح الأرصاد الجوية، أن تشهد حالة الطقس يوم الخميس، تراجعا في درجات الحرارة وأمطار على المناطق الشمالية.

وأوضحت مصالح الأرصاد الجوية، أن الأمطار ستخص ولايات تيزي وزو، سوق أهراس، خنشلة وتبسة.

فيما توقعت ذات المصالح أن درجات الحرارة ستكون مابين 27 إلى 32 درجة على المناطق الساحلية، ومابين 33 إلى 36 درجة على المناطق الداخلية فيما ستشهد المناطق الجنوبية درجات حرارة تتراوح مابين 40 إلى 48 درجة مئوية.

استمرار موجة الحر الشديدة عبر 7 ولايات جنوبية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه لها حول حالة الطقس من استمرار موجة حر شديدة عبر 7 ولايات جنوبية.

توقعت مصالح الجوية استمرار الحرارة المرتفعة إلى غاية الساعة التاسعة مساء على كل من: ورقلة، عين صالح، تيميمون، أدرار، برج باجي مختار، بني عباس وتندوف.

موجة حر شديدة عبر ولايات جنوبية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه لها حول حالة الطقس، الثلاثاء، من موجة حر شديدة عبر 4 ولايات جنوبية.

وحسب النشرية فإن هذه الولايات المعنية هي: ورقلة، إن صالح، أدرار وتيميمون وستتواصل موجة الحر التي تتجاوز 46 درجة طيلة يوم الثلاثاء إلى غاية التاسعة ليلا.

نشرية حول الطقس ليوم الاثنين 12 جويلية 2021

حذرت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه لها حول حالة الطقس، الاثنين، من استمرار موجة الحر الشديدة عبر 25 ولاية إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

وتوقعت مصالح الديوان في تنبيه لها من اللون البرتقالي أن تشهد ولايات تلمسان، سيدي بلعابس، معسكر، غليزان، الشلف، تيارت، المدية، تيزي وزو، المسيلة، البويرة وباتنة موجة حر تتراوح مابين 44 إلى 47 درجة مئوية.

كما وضعت مصالح الأرصاد الجوية تنبيها باللون الأصفر يحذر من موجة حر عبر ولايات قالمة، قسنطينة، سطيف، عين صالح، تيميمون، بني عباس، أدرار، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، تيبازة، البليدة، الجزائر العاصمة وبومرداس.

موجة حر شديدة تتعدى 45 درجة عبر ولايات شمالية وجنوبية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه لها حول حالة الطقس من موجة حر شديدة تتجاوز 45 درجة بالمناطق الشمالية و49 درجة بالمناطق الجنوبية .

وجاء التنبيه الأول باللون البرتقالي وخص ولايات: تلمسان، سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، الشلف، عين الدفلى، البويرة، تيزي وزو، المسيلة وباتنة.

وستصل درجات الحرارة في هذه الولايات حدود 47 درجة مئوية وتبدأ صلاحية النشرية من منتصف نهار الأحد إلى غاية التاسعة ليلا من يوم الاثنين.

كما حذرت مصالح الديوان من موجة حر على الجزائر العاصمة، تيبازة، بومرداس، البليدة، المدية، تيسمسيلت، تيارت، سعيدة والنعامة.

وفي ذات النشرية حذرت مصالح الديوان من موجة حر شديدة بدرجات حرارة قياسية تتعدى عتبة 49 درجة على الولايات الجنوبية.

الولايات المعنية هي: المغير، تقرت، ورقلة، المنيعة، تيميمون، إن صالح، أدرار، بني عباس وتندوف.

صلاحية التنبيه بداية من الساعة السادسة من صبيحة الأحد إلى غاية الساعة السادسة من صبيحة يوم الاثنين.

رياح قوية وأمواج عالية عبر السواحل الوسطى السبت

حذرت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه لها حول حالة الطقس، السبت، من هبوب رياح قوية و تشكل أمواج عالية عبر السواحل الوسطى.

وتوقعت مصالح الديوان أن تشهد سواحل تنس، بوهارون، الجزائر العاصمة ودلس رياح قوية تصل إلى 50 كلم/سا وتشكل أمواج عالية تستمر إلى غاية منتصف الليل.

موجة حر شديدة وأمطار رعدية عبر عدة ولايات جنوبية

كما حذرت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه لها حول حالة الطقس، السبت، من موجة حر شديدة وأمطار رعدية عبر عدة ولايات جنوبية.

وتوقعت ذات المصالح أن تشهد ولايات: ورقلة ، تقرت، مسيلة، إن صالح، باتنة، المغير، أدرار وأولاد جلال موجة حر شديدة من منتصف نهار السبت إلى التاسعة مساء.

فيما توقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تشهد ولايات: تمنراست، برج باجي مختار وإن قزام أمطار رعدية من الثالثة مساء إلى غاية منتصف الليل.

أمطار رعدية ورياح قوية عبر هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، من هبوب رياح قوية تتراوح سرعتها من 60 إلى 70 كلم/سا وتساقط أمطار رعدية عبر عدة ولايات.

وأوضحت النشرية أن الرياح القوية ستستمر بالهبوب إلى غاية الساعة السادسة من مساء الجمعة على سواحل : مستغانم وتنس.

كما ستشهد سواحل أرزيو، بوهارون، الجزائر العاصمة ودلس هبوب رياح قوية تتراوح سرعتها مابين 50 إلى 60 كلم/سا.

كما توقعت مصالح الأرصاد الجوية تساقط أمطار رعدية عبر ولايات تمنراست، برج باجي مختار وإن قزام تبدأ من منتصف النهار إلى غاية التاسعة ليلا.

تنبيه حول حالة الطقس: موجة حر شديدة عبر 7 ولايات جنوبية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه لها حول حالة الطقس، من موجة حر شديدة عبر 7 ولايات جنوبية.

وتوقعت ذات المصالح أن تشهد ولايات: ورقلة، المنيعة، إن صالح، تيميمون، بني عباس، أدرار، وبرج باجي مختار موجة حر شديدة إلى غاية الساعة التاسعة مساء.

أمطار وتراجع في درجات الحرارة على المناطق الشمالية

توقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس يوم الخميس تراجعا في درجات الحرارة على المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تساقط خفيف للأمطار.

وأوضحت مصالح الأرصاد الجوية أن الحرارة ستتراوح ما بين 26 إلى 33 درجة على المناطق الساحلية وما بين 28 إلى 40 درجة على المناطق الداخلية، فيما ستبقى درجات الحرارة مرتفعة على المناطق الجنوبية.

وأظهرت توقعات الأرصاد الجوية تساقطا للأمطار صبيحة الخميس على المناطق الشمالية وتشكل بعض الخلايا الرعدية المنعزلة على المرتفعات الداخلية، الهضاب العليا ومنطقة الأوراس، ومن المحتمل أن تلتحق محليا بالسواحل خلال الليل.

كما ستعرف المناطق الغربية سحب عابرة خلال الصبيحة على المناطق الساحلية والقرب ساحلية، لتصبح الأجواء من صافية إلى قليلة السحب.

وستهد المناطق الجنوبية استمرار موجات الحر الشديدة عبر عدة ولايات.

تنبيه حول الطقس: استمرار موجة الحر عبر 14 ولاية

حذرت مصالح الارصاد الجوية في تنبيه لها حول حالة الطقس ليوم الأربعاء من استمرار موجة حر شديدة عبر 14 ولاية.

توقعت مصالح الجوية استمرار الحرارة المرتفعة الى غاية الساعة التاسعة مساءً على كل من: المسيلة، باتنة، تقرت، ورقلة، عين صالح، تيميمون، أدرار، برج باجي مختار، الوادي، المغير، غرداية، المنيعة، بني عباس وتندوف.

استمرار موجة الحر عبر هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نتبيه لها حول حالة الطقس، ليوم الثلاثاء، من استمرار موجة الحر عبر العديد من الولايات.

وحسب النشرية التي جاءت من المستوى الثاني فالولايات المعنية بالنشرية هي: المسيلة، باتنة، تقرت، ورقلة، تيميمون، عين صالح، أدرار وبرج باجي مختار.

وستمتد صلاحية هذه النشرية من نهار الثلاثاء وإلى غاية ليلة الأربعاء 07 جويلية على الساعة 21 سا.

توقعات حالة الطقس ليوم الثلاثاء

أظهرت توقعات حالة الطقس ليوم الثلاثاء، أجواء صافية على معظم المناطق مع استمرار موجة الحر عبر معظم المناطق خاصة الجنوبية.

وحسب مصالح الارصاد الجوية سيميز الولايات الساحلية أجواء مستقرة مع درجات حرارة تتراوح مابين 34 و36 درجة.

أما المناطق الداخلية فستشهد اجواء من مستقرة إلى غائمة مع درجات حرارة مرتفعة تصل إلى 40 درجة.

في حين ستعرف المناطق الجنوبية هي الأخرى اجواء صافية مع موجة حر عالية تصل إلى 48 درجة تحت الظل عبر العديد من الولايات.

نشرية حول الطقس: استمرار موجة الحر الشديدة عبر عدة ولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة حول حالة الطقس، ليوم الاثنين، من استمرار موجة الحر عبر عدة ولايات تفوق 48 درجة مئوية.

وجاء في تنبيه باللون البرتقالي لمصالح الديوان أن ولايات ورقلة، تقرت، المغير، الوادي، باتنة والمسيلة ستشهد استمرار موجة الحر الاثنين إلى غاية التاسعة مساء.

نشرية حول الطقس: موجة حر تفوق الـ 48 درجة عبر عدة ولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة حول حالة الطقس، ليوم الأحد، من موجة حر تفوق 48 درجة عبر 13 ولاية.

وجاء في تنبيه من المستوى الثاني لذات المصالح بأنه سيتم تسجيل استمرار موجة الحر تفوق الـ 48 درجة محليا والتي تميز الولايات الآتية: ورقلة، تقرت، المغير، الوادي، باتنة والمسيلة.

وستمتد صلاحية هذه النشرة إلى غاية الساعة 21 ليلا.

وفي تنبيه من المستوى الأول نبهت نشرية أخرى من موجة حر شديدة عبر كل من ولايات أدرار، بسكرة، غرداية، المنيعة، أولاد جلال، برج باجي مختار وتيميمون.

وستمتد صلاحية هذه النشرية من السادسة صباحا وإلى غاية 9 ليلا.

موجة حر عالية عبر 6 ولايات السبت

وحذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة حول حالة الطقس ليوم السبت من تسجيل ارتفاع قياسي في درجات الحرارة عبر 6 ولايات.

وأوضحت النشرية في تحذير حمل اللون البرتقالي أن ولايتي المسيلة وباتنة وتحديدا منطقة بريكة ستتعدى درجات الحرارة فيها 44 بداية من منتصف النهار إلى غاية منتصف نهار الأحد.

فيما توقعت مصالح الديوان أن تتعدى الحرارة درجة 48 في ولايات ورقلة، الوادي، المغير وتقرت بداية من منتصف نهار السبت إلى غاية التاسعة ليلا من يوم الأحد.

تنبيه ثاني: استمرار موجة الحر الشديدة عبر 14 ولاية جنوبية

كما حذرت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه لها حول حالة الطقس ليوم السبت من استمرار موجة الحر الشديدة عبر 14 ولاية جنوبية.

وتوقعت مصالح الأرصاد في التنبيه الذي حمل اللون الأصفر أن تستمر هذه الموجة إلى غاية الساعة التاسعة مساء

الولايات المعنية هي: أدرار، ورقلة، الوادي، المغير، تيميمون، بسكرة، تقرت، المسيلة، تندوف، أولاد جلال، برج باجي مختار، بني عباس، المنعية وإن صالح.

نشرية جديدة حول حالة الطقس: موجة حر شديدة عبر 15 ولاية جنوبية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه لها حول حالة الطقس ليوم الجمعة من استمرار موجة الحرارة الشديدة عبر 15 ولاية جنوبية.

وحملت نشرية الأحوال الجوية تنبيها باللون البرتقالي يخص ولايات: أدرار، ورقلة، الوادي، المغير، تميمون وتقرت وتستمر موجة الحر من الجمعة إلى غاية يوم السبت.

والتنبيه الثاني حمل اللون الأصفر ويخص ولايات: المنيعة، برج باجي مختار، عين صالح، غرداية، أولاد جلال، بيني عباس، المسيلة، تيندوف وبسكرة.