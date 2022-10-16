حالة الطقس ليوم الإثنين: ارتفاع محسوس في درجات حرارة

أظهرت توقعات حالة الطقس ليوم الإثنين، أجواء صافية عبر معظم المناطق مع تسجيل درجات حرارة مرتفعة نسبيا.

وحسب توقعات الديوان الوطني للأرصاد الجوية فستعرف جل الولايات أجواء مستقرة وصافية.

أما عن درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها فستتراوح مابين 29 إلى 38 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 28 إلى 37 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 29 إلى 38 درجة على المناطق الجنوبية.