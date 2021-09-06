حالة الطقس ليوم الثلاثاء: أجواء حارة عبر الولايات الساحلية والداخلية

توقعت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول حالة الطقس، تسجيل أجواء حارة الثلاثاء عبر الولايات الساحلية والداخلية.

وأشارت مصالح الديوان إلى أن درجات الحرارة ستتراوح ما بين 30 إلى 37 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 29 إلى 42 درجة على المناطق الداخلية.

كما توقعت أن تشهد المناطق الجنوبية درجات حرارة ما بين 36 إلى 47 درجة.

كما ترتقب مصالح الأرصاد الجوية تشكل خلايا رعدية منعزلة على المناطق الداخلية والهضاب العليا، تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار،خاصة على الهضاب العليا،مع بعض الرعود من المحتمل أن تلتحق محليا بالسواحل أواخر النهار.

أمطار رعدية غزيرة عبر 3 ولايات شرقية الاثنين

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية حول الطقس من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر ثلاث ولايات شرقية.

وتوقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تشهد ولايات باتنة، خنشلة، تبسة أمطار رعدية غزيرة تبدأ من منتصف النهار إلى غاية التاسعة ليلا.

أمطار رعدية مرتقبة عبر عدة ولايات الاثنين

نبهت مصالح الأرصاد الجوية، في نشرية لها حول حالة الطقس ليوم الاثنين، من استمرار تساقط أمطار رعدية عبر عدة ولايات.

وأوضحت مصالح الديوان أن صلاحية النشرية تبدأ من ظهر يوم الاثنين إلى غاية التاسعة ليلا.

الولايات المعنية هي: ورقلة، بسكرة، أولاد جلال، باتنة، الجلفة، سعيدة، تلمسان، مستغانم، وهران، البيض، النعامة، الأغواط.

نشرية جديدة حول أمطار رعدية غزيرة عبر 16 ولاية

أصدرت مصالح الأرصاد الجوية، صبيحة الأحد نشرية حول حالة الطقس نبهت فيها من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر عدة ولايات.

وجاء في التنبيه إن ولايات سيكون التنبيه فيها باللون البرتقالي وأخرى باللون الأصفر وهي: سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق اهراس، أم البواقي، باتنة، تبسة، خنشلة، برج بوعريريج، بسكرة، أولاد جلال، الجلفة، الأغواط، البيض والنعامة.

ووفق نفس المصدر تمتد صلاحية هذه النشرية من منتصف نهار الأحد بولايات وزوال الأحد بأخرى وتمتد إلى غاية منتصف الليل على أن تتراوح كمية الأمطار بين 20 و30 ملم .

توقعات الطقس ليوم الأحد 5 سبتمبر: استمرار تساقط الأمطار الرعدية عبر عدة ولايات

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول حالة الطقس ليوم الأحد من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر عدة ولايات.

وتوقعت مصالح الديوان أن تشهد ولايات: تبسة، خنشلة، باتنة، أولاد جلال، المغير، تقرت، الجلفة، الأغواط، البيض، تيارت، تساقط أمطار غزيرة بدء من منتصف نهار يوم الأحد.

حالة الطقس: أمطار رعدية مرتقبة عبر 10 ولايات

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول حالة الطقس ليوم السبت من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر 10 ولايات.

وتوقعت مصالح الديوان أن تشهد ولايات: الأغواط، المسيلة، تيارت، تبسة، باتنة، الجلفة، البيض، خنشلة، النعامة، أولاد جلال تساقط أمطار غزيرة بدء من الثالثة مساء إلى منتصف الليل.

استمرر تساقط أمطار رعدية عبر عدة ولايات السبت 4 سبتمبر

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول حالة الطقس ليوم السبت من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر عدة ولايات.

وتوقعت مصالح الديوان أن تشهد ولايات: الطارف، جيجل، سوق أهرس، خنشلة، باتنة، قالمة، تبسة، المغير والأغواط تساقط أمطار غزيرة بدء من منتصف النهار إلى غاية التاسعة ليلا.

نشرية حول الطقس: أمطار رعدية مرتقبة عبر 14 ولاية الجمعة 3 سبتمبر

حذرت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه لها حول حالة الطقس ليوم الجمعة من تساقط أمطار رعدية عبر 14 ولاية.

الولايات المعنية هي: سوق أهراس، الأغواط، المسيلة، تيارت، أم البواقي، تبسة، باتنة، الجلفة، البيض، خنشلة، المدية، بسكرة، النعامة والبويرة.

وتوقعت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية أن تبدأ صلاحية النشرية من الثالثة مساء إلى غاية التاسعة ليلا.

أمطار رعدية مرتقبة عبر هذه الولايات الخميس 2 سبتمبر

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه لها حول حالة الطقس ليوم الخميس، من تساقط أمطار رعدية عبر 12 ولاية.

وحسب نشرية للمصالح الجوية ستعرف كل من ولايات: سوق أهراس، الأغواط، المسيلة، تيارت، أم البواقي، تبسة، باتنة، الجلفة، البيض، خنشلة، بسكرة والنعامة تساقط أمطار رعدية وهذا بداية من الظهيرة.

موجة حر عبر عدة ولايات شرقية الخميس

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها لها حول الطقس صبيحة الخميس، من موجة حر كبيرة عبر ولايات شرقية.

وجاء في التنبيه إن الولايات المعنية هي: الطارف، قالمة، عنابة وسكيكدة.

نشرية خاصة حول الطقس: أمطار رعدية عبر 20 ولاية

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه لها حول الطقس ليوم الأربعاء، من تساقط أمطار رعدية عبر 20 ولاية.

ووضعت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، تنبيها من المستوى الأول خاص بنشاط رعدي مصحوب بأمطار بداية من ظهيرة الأربعاء.

وستكون الولايات المعنية بالنشرية كالتالي: سيدي بلعباس، تيسمسيلت، برج بوعريريج، غليزان، بجاية، المسيلة، تيارت، أم البواقي، تبسة، تيزي وزو، الشلف، الجلفة، البيضن، خنشلة، عين الدفلى، المدية، السعيدة النعامة، البويرة ومعسكر.

نشرية خاصة حول الطقس: أمطار مرتقبة عبر 13 ولاية

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول الطقس ليوم الثلاثاء، من تساقط أمطار رعدية عبر 13 ولاية.

وحسب نشرية خاصة جاءت من المستوى الأول توقعت المصالح الجوية نشاط رعدي مصحوب بأمطار بداية من ظهيرة الثلاثاء.

الولايات المعنية هي: الجلفة، المسيلة، تيارت، باتنة، الأغواط، أم البواقي، قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بو عريريج، المدية، البويرة وتيسمسيلت وهذا

توقعات حالة الطقس ليوم الثلاثاء: أمطار رعدية مرتقبة عبر عدة ولايات

أظهرت توقعات مصالح الأرصاد الجوية، لحالة الطقس، استمرار تساقط الأمطار عبر عدة ولايات وسطى غربية وشرقية.

وتوقعت مصالح الديوان أن تشهد الهضاب العليا نشاط رعديا يؤدي إلى تساقط أمطار غزيرة، كما ستعرف المناطق الساحلية بداية من الظهيرة، أجواء مغشاة وشبه رعدية.

أما المناطق الغربية والوسطى فستعرف هي الأخرى أجواء مغشاة غالبا وشبه رعدية على المناطق الساحلية مع تشكل رعود منعزلة خلال الظهيرة، تؤدي إلى تساقط بعض الزخات المطرية.

كما توقعت ذات المصالح أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي، مع تشكل رعود بداية من الظهيرة، أجواء مغشاة غالبا على الجنوب الغربي للوطن.

وأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على العموم على باقي المناطق الجنوبية.

أمطار ورعود مرتقبة عبر 18 ولاية إلى غاية التاسعة مساء

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، في نشرية حول الطقس، من تساقط أمطار رعدية عبر 18 ولاية.

الولايات المعنية هي: سوق أهراس، تيسمسيلت، إن قزام، المسيلة، الأغواط، تيارت، برج باجي مختار، باتنة، الجلفة، البيض، سعيدة، خنشلة، النعامة، أم البواقي، البويرة، المدية، خنشلة، وتمنراست.

صلاحية النشرية تمتد من الساعة 15:00 زوالا إلى غاية 21:00 ليلا.

نشرية حول حالة الطقس: أمطار رعدية مرتقبة عبر 10 ولايات الأحد 29 أوت

نبهت مصالح الأرصاد الجوية، في نشرية لها حول الطقس، ليوم الأحد، من تساقط أمطار رعدية عبر 10 ولايات.

وحسب تنبيه من المستوى الأول ستعرف ولايات: الجلفة، المسيلة، تيارت، باتنة، تبسة، الأغواط، خنشلة، أم البواقي، البيض والنعامة نشاط رعدي مصحوب بتساقط أمطار بداية من الظهيرة.