حالة الطقس ليوم الجمعة: اضطراب جوي مصحوب بأمطار

حسب مصالح الأرصاد الجوية

أظهرت توقعات حالة الطقس التي نشرتها مصالح الأرصاد الجوية، ليوم الجمعة، إضطرابا جويا مصحوب بتساقط الأمطار عبر العديد من الولايات.

وحسب المصالح الجوية ستعرف الجهة الغربية والوسطى تشكل غيوم قليلة في الصباح، حيث سيكون الطقس ضبابيًا مع تساقط بعض الأمطار المحلية في الغرب على المناطق الداخلية والمرتفعات.

أما المناطق الشرقية فستشهد أجواء مستقرة إلى غائمة صباحا، لكن مع الظهيرة يتوقع تشكل اضطراب جوي يتسبب في تساقط أمطار رعدية.

وعن درجات الحرارة المتوقع تسجيلها فستتراوح ما بين 23 إلى 37 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 24 إلى 38 درجة على المناطق الداخلية، أما المناطق الجنوبية فستكون وما بين 35 إلى 46 درجة.

أمطار رعدية عبر 18 ولاية مساء الخميس 3 جوان

أصدر الديوان الوطني للأرصاد الجوية الخميس، تنبيها خاصا بشأن حالة الطقس يخص تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر 18 ولاية شمالية للجزائر.

وحسب الديوان فالولايات المعنية هي: الأغواط – أم البواقي – باتنة – البويرة – تبسة – تيارت – الجلفة – سطيف – قالمة – قسنطينة – المدية – المسيلة – برج بوعريريج – تيارت- سوق أهراس – عين الدفلى – تيسمسيلت وخنشلة.

وتمتد صلاحية التنبيه الخاص من منتصف نهار الخميس إلى غاية المساء منتصف الليل، فيما تتتعدى كمية الأمطار المتساقطة 20 ملم محليا.

توقعات حالة الطقس العامة ليوم الخميس 3 جوان

أظهرت توقعات حالة الطقس، ليوم الخميس، أجواء مغشاة إلى غائمة مع احتمال تساقط بعض الأمطار عبر العديد من المناطق.

وحسب المصالح الجوية فستعرف المناطق الشمالية أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على المناطق الساحلية والقرب ساحلية.

أما على المناطق الداخلية والهضاب العليا وكذا الأوراس، فيتوقع أن تعرف حالة الطقس أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا مع تشكل خلايا رعدية محلية خلال الظهيرة تؤدي إلى تساقط بعض الزخات المطرية.

أمطار رعدية عبر 10 ولايات الأربعاء 2 جوان

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية حول الأحوال الجوية، ليوم الأربعاء، من تساقط أمطار رعدية عبر 10 ولايات.

وحسب تنبيه من المستوى الأول جاء باللون الأصفر ستعرف 10 ولايات تساقط أمطار رعدية بداية من منتصف نهار اليوم وإلى غاية الساعة 9 مساء.

وستكون الولايات المعنية بهذه النشرية كل من: الأغواط، الجلفة، تيارت، سعيدة، البيض، المدية، باتنة، المسيلة، ولاد جلال والنعامة.

أمطار رعدية عبر 20 ولاية الثلاثاء 1 جوان

أصدرت مصالح الأرصاد الجوية، تنبيها من المستوى الأول باللون الأصفر، خاص بتساقط أمطار رعدية تميز 20 ولاية كاملة.

وتمس النشرية الجوية الأغواط، أم البواقي، البليدة، الجزائر، تبسة، الجلفة، تيارت، سعيدة، البيض، المدية، تيسمسيلت، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة، عين الدفلى، باتنة، المسيلة، سطيف، قسنطينة وبرج بو عريريج.

الأحوال الجوية: أمطار رعدية عبر 15 ولاية الثلاثاء

ونبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة حول الأحوال الجوية، ليوم الثلاثاء، من تساقط أمطار رعدية عبر 15 ولاية.

وحسب النشرية الخاصة فستكون الولايات المعنية بتساقط الأمطار الرعدية كل من: الأغواط، أم البواقي، البليدة، الجزائر، تبسة، الجلفة، تيارت، سعيدة، البيض، المدية، تيسمسيلت، خنشلة، سوق اهراس، تيبازة وعين الدفلى.

وستمتد صلاحية هذه النشرية من الساعة 6 مساء وإلى غاية منتصف الليل.