حالة الطقس: موجة حر شديدة عبر 22 ولاية إلى غاية الثلاثاء

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس ليوم الاثنين، من موجة حر شديدة تصل إلى 45 درجة مئوية عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية أن الولايات المعنية بدرجة الحرارة هي: الجزائر العاصمة، البليدة، بومرداس، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، المدية، البويرة، تيزي وزو، المسيلة، ميلة، قسنطينة، قالمة، تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، غليزان، الشلف وعين الدفلى.

وستصل درجات الحرارة في هذه الولايات إلى 45 درجة مئوية وتستمر إلى غاية الثلاثاء.

كما حملت النشرية تنبيها حول تساقط امطار رعدية عبر ولايات: سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، تندوف وبرج باجي مختار.