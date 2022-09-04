حالة الطقس: موجة حر شديدة عبر 6 ولايات شرقية

حذرت نشرية خاصة لحالة الطقس ليوم الأحد، من موجة حر شديدة عبر عدة ولايات شرقية.

وأوضحت النشرية أن الولايات المعنية بموجة الحر هي: الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية والمسيلة.

وأشارت النشرية إلى أن موجة الحر ستصل إلى 42 درجة مئوية.

حالة الطقس: أمطار رعدية غزيرة عبر 16 ولاية

نبهت نشرية خاصة حول حالة الطقس ليوم السبت، من تساقط أمطار غزيرة عبر 16 ولاية وسطى وشرقية.

وأوضحت النشرية أن الولايات المعنية هي: سوق أهراس، برج بوعريريج، بجاية، مسيلة، ميلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، تيزي وزو، باتنة، سطيف، قسنطينة، جيجل، البويرة، خنشلة والمدية.

صلاحية النشرية من الساعة الثالثة (15:00) مساء إلى غاية التاسعة (21:00) مساء.

كمية الأمطار قد تصل إلى 20 ملم.

حالة الطقس: أمطار رعدية غزيرة عبر 5 ولايات غربية

ويوم 2 سبتمبر 2022، نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس ليوم الجمعة من تساقط أمطار رعدية عبر عدة ولايات غربية.

وأوضحت النشرية التي حملت اللون الأصفر أن الولايات المعنية هي: سعيدة، سيدي بلعباس، البيض، النعامة وتلمسان.

تبدأ صلاحية النشرية من الثالثة زوالا إلى غاية التاسعة ليلا.

تنبيه خاصّ: أمطار رعدية في 14 ولاية

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية في تنبيه خاص حول حالة الطقس، من تساقط أمطار رعدية على عدّة مناطق في شمال وجنوب الوطن.

ويتعلق التنبيه، وهو من المستوى الأصفر بولايات:

خنشلة،

باتنة،

ميلة،

قسنطينة،

قالمة،

النعامة،

تلمسان،

سيدي بلعباس،

أم البواقي،

تبسة،

سوق أهراس،

تمنراست،

عين قزام،

وبرج باجي مختار.

وينتظر أن تصل كميات الأمطار المتهاطلة إلى 25 ملم، طيلة فترة صلاحية التنبيه التي تمتدّ من منتصف نهار 12:00 اليوم الأحد، إلى غاية الساعة التاسعة 21:00 ليلا.

تنبيه خاصّ: أمطار رعدية في 10 ولايات

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية في تنبيه خاص من تساقط أمطار رعدية في بعض المناطق من شمال الوطن، بداية من منتصف نهار اليوم (12:00).

وحسب التنبيه الذي تمتدّ صلاحيته إلى غاية الساعة السادسة 18:00 من مساء السبت، ينتظر تساقط أمطار تصل كميتها إلى 25 ملم.

أما الولايات المعنية بالتنبيه فهي كالتالي: