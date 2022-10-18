حالة الطقس: نشاط رعدي وتواصل موجة الحر عبر عدة ولايات

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس، ليوم الثلاثاء، من نشاط رعدي واستمرار موجة الحر عبر عدة ولايات.

وحسب تنبيه لنفس المصالح فإن الولايات المعنية هي: تيسمسيلت، الاغواط، تيارت، الجلفة، البيض والمدية.

وأوضح أن صلاحية التنبيه تكون ابتداء من زوال يوم الثلاثاء وإلى غاية الليل.

كما أظهرت التوقعات استمرار درجات الحرارة المرتفعة عبر جل المناطق، حيث من المرتقب أن تتراوح مابين 27 و 38 عبر المناطق الساحلية، و26 و38 درجة عبر المناطق الداخلية و28 و38 درجة عبر المناطق الجنوبية.

حالة الطقس: أمطار رعدية عبر 9 ولايات وسطى وغربية يوم الإثنين

ويوم الإثنين، نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس، من تساقط أمطار رعدية عبر العديد من الولايات الغربية والوسطى.

وحسب نشرية للديوان فإن الولايات المعنية هي: سيدي بلعباس، تيسمسيلت، غليزان، تيارت، الجلفة، مدية، سعيدة، البويرة ومعسكر.

وأظهرت توقعات حالة الطقس العامة ليوم الإثنين، أجواء صافية عبر معظم المناطق مع تسجيل درجات حرارة مرتفعة نسبيا.

وحسب توقعات الديوان الوطني للأرصاد الجوية فستعرف جل الولايات أجواء مستقرة وصافية.

أما عن درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها فستتراوح مابين 29 إلى 38 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 28 إلى 37 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 29 إلى 38 درجة على المناطق الجنوبية.