حالة الطقس: نشرية حول أمطار غزيرة عبر 18 ولاية

نبهت مصالح الأرصاد الجوية، في نشرية حول حالة الطقس ليوم الخميس، من تساقط أمطار رعدية، عبر 18 ولاية ساحلية وداخلية.

وحسب نشرية لنفس المصالح فإن ولايات: البيض، الأغواط، الجلفة، مسيلة، أولاد جلال وغرداية، ستشهد إلى غاية منتصف نهار الخميس تساقط أمطار غزيرة تصل كمياتها 40 ملم محليا.

وأشار تنبيه آخر باللون الأصفر إلى أن ولايات: سوق اهراس، برج بوعريريج، بجاية، ميلة، قسنطينة، أم البواقي، باتنة، تبسة، سطيف، جيجل، خنشلة وبسكرة، ستشهد تساقط أمطار رعدية إلى غاية مساء الخميس.

أمطار غزيرة ورعود عبر تندوف و4 ولايات شرقية يوم الثلاثاء

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول حالة الطقس ليوم الثلاثاء، من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر ولاية تندوف و4 ولايات شرقية.

وأوضحت مصالح الأرصاد الجوية أن صلاحية النشرية تبدأ من منتصف نهار الثلاثاء إلى التاسعة ليلا.

وأفادت النشرية أن الولايات المعنية هي: تبسة، باتنة، خنشلة، سطيف وجنوبا تندوف.

حالة الطقس: تنبيه حول أمطار ورعود عبر 4 ولايات شرقية

وكانت مصالح الأرصاد الجوية قد نبهت صبيحة الثلاثاء في نشرية حول حالة الطقس، من أمطار رعدية عبر عدة ولايات شرقية.

وأوضحت النشرية أن الولايات المعنية هي: تبسة، باتنة، خنشلة وسطيف

صلاحية النشرية تبدأ من الثالثة زوالا إلى غاية التاسعة مساء.

هذه حالة الطقس يوم الثلاثاء بجميع مناطق الجزائر

سحب عابرة ستميّز حالة الطقس بالمناطق الساحلية والداخلية يوم الثلاثاء، بحيث تكون السحب كثيفة أحيانا ومحمّلة ببعض الأمطار على المناطق الغربية والوسطى الغربية.

وحسب ما ذكرته مصالح الأرصاد الجوية، ستتحسن الأجواء بالتدريج بداية من الظهيرة، مع أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على الهضاب العليا.

من جهة أخرى، سيتكون الأجواء مغشاة جزئيا على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي والجنوب الغربي للوطن.

وتتوقع الأرصاد تسجيل بعض الرعود في خلال الظهيرة، حيث يحتمل أن تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار على أقصى الجنوب.

تنبيه حول أمطار ورعود عبر 10 ولايات وسطى وشرقية

نبهت مصالح الأرصاد الجوية، في نشرية حول حالة الطقس ليوم الاثنين، من تساقط أمطار رعدية، عبر عدة ولايات وسطى وشرقية.

وأوضحت مصالح ديوان الأرصاد الجوية أن الولايات المعنية هي كل من المسيلة، برج بوعريريج، سطيف، البويرة، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، أم البواقي وباتنة.

وأشار التنبيه إلى أن الأمطار مرتقبة من الساعة السادسة مساء إلى غاية منتصف الليل.

تنبيه حول حالة الطقس: أمطار رعدية ورياح قوية وزوابع رملية عبر عدة ولايات

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس ليوم الأحد، من تساقط أمطار رعدية وهبوب رياح قوية وزوابع رملية عبر العديد من الولايات.

وحملت النشرية التي جاء باللون الأصفر تنبيها حول سقوط أمطار رعدية عبر ولايات: الأغواط، الجلفة، المسيلة، المدية والبويرة.

تبدأ صلاحية النشرية من الساعة الثالثة من زوال الأحد إلى غاية التاسعة ليلا.

كما نبهت النشرية من رياح قوية عبر ولايات: بومرداس، تيبازة، الجزائر العاصمة، الشلف ومستغانم.

صلاحية النشرية تبدأ من منتصف نهار الأحد إلى غاية التاسعة ليلا.

وحملت النشرية تنبيها حول زوابع رملية عبر ولايتي النعامة وبشار من الثالثة زوالا إلى غاية التاسعة ليلا.

حالة الطقس: أمطار غزيرة ورعود عبر 14 ولاية شرقية

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس ليوم السبت، من أمطار رعدية غزيرة عبر عدة ولايات شرقية.

وأوضحت النشرية أن الولايات المعنية هي: سوق أهراس، بجاية، ميلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، باتنة، عنابة، سطيف، قسنطينة، سكيكدة، جيجل، خنشلة والطارف.

وأشارت مصالح الديوان إلى أن صلاحية النشرية تبدأ من منتصف نهار السبت إلى غاية التاسعة ليلا.

حالة الطقس: أمطار رعدية غزيرة عبر 14 ولاية وسطى وشرقية

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية جديدة حول حالة الطقس ليوم الجمعة، من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر 14 ولاية وسطى وشرقية.

وأوضح الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشريته التي حملت تنبيها باللون الأصفر أن الولايات المعنية هي: سوق أهراس، برج بو عريريج، بجاية، مسيلة، ميلة، أم البواقي، قالمة، تيزي وزو، عنابة، سطيف، قسنطينة، سكيكدة، الطارف وجيجل.

وصلاحية النشرية من الثالثة زوالا إلى منتصف الليل وقد تستمر في بعض الولايات إلى الثالثة من صباح يوم السبت.

هذه حالة الطقس العامة يوم الجمعة بجميع مناطق الجزائر

سحب عابرة ستميّز الأجواء في المناطق الساحلية يوم الجمعة. وستكون السحب محمّلة ببعض الأمطار الرعدية، على أن تتحسن حالة الطقس بالمناطق الغربية أواخر الصبيحة، ثم المناطق الوسطى أواخر الظهيرة.

أمّا بالمناطق الداخلية والهضاب العليا، فستكون الأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا. مع تشكّل رعود في خلال الظهيرة. فيما تكون الأجواء صافية على العموم بالجنوب.

تنبيه حول أمطار رعدية غزيرة عبر 4 ولايات غربية

كما نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس ليوم الخميس، من سقوط أمطار رعدية غزيرة عبر 4 ولايات غربية.

وأفادت النشرية أن الولايات المعنية هي: وهران، مستغانم، عين تيموشنت وتلمسان.

وأشارت مصالح الديوان أن صلاحية النشرية تبدأ من منتصف الليل إلى غاية الثالثة من صباح يوم الجمعة.

حالة الطقس: هذا موعد انتهاء موجة الحرّ بالولايات الشمالية

لن تتجاوز درجات الحرارة 39 درجة مئوية بالمناطق الشمالية للوطن، بداية من يوم الخميس، حسب ما ذكره ديوان الأرصاد الجوية.

وعرفت ولايات الشمال موجة حرّ كبيرة في الساعات الماضية، وصلت فيها درجات الحرارة إلى مستوى 44 درجة تحت الظل.

لكن وبداية من الخميس، ستتراجع درجات الحرارة إلى ما بين 28 و33 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 27 و39 درجة على المناطق الداخلية.

بالمقابل، ستظل درجات الحرارة مرتفعة في الجنوب، حيث يتوقع أن تصل إلى غاية 45 درجة مئوية في بعض المناطق.

حالة الطقس: موجة حر وأمطار رعدية وزوابع رملية بعدة ولايات يوم الأربعاء

نبهت نشرية حول حالة الطقس ليوم الأربعاء، من موجة حر وأمطار رعدية وزوابع رملية عبر عدة ولايات.

وأوضحت النشرية المتعلقة أن أمطار غزيرة ستعرفها ولايات: سوق أهراس، قالمة، قسنطينة وأم البواقي ستبدأ الساعة الثالثة زوالا وتستمر إلى غاية التاسعة ليلا.

كما أشارت النشرية إلى أن ولايات: الأغواط، البيض، النعامة وبشار ستشهد هبوب رياح وزوابع رملية بداية من منتصف نهار الأربعاء إلى غاية السادسة مساء.

حالة الطقس: تواصل موجة الحر بعدة ولايات شرقية

أكد تنبيه جديد حول حالة الطقس ليوم الأربعاء، استمرار موجة حر عبر عدة ولايات شرقية مع حرارة تصل 44 درجة مئوية.

وحسب ديوان الأرصاد الجوية فإن موجة الحر الشديد ستستمر بولايات: سكيكدة، عنابة الطارف وقالمة، حيث تترواح ما بين 40 و44 درجة مئوية تحت الظل، وتكون بدرجة أقل بولايات: قسنطينة، سوق اهراس وأم البواقي مع احتمال تسجيل أمطار رعدية بهذه الولايات.

موجة حر عبر 14 ولاية ساحلية وداخلية يوم الثلاثاء

والثلاثاء، أكد تنبيه باللون البرتقالي أن ولايات: غليزان، الشلف، عين الدفلى، البليدة، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف وقالمة. شهدت موجة حر شديدة.

كما أفاد التنبيه أن الحرارة كانت ما بين 40 و44 درجة مئوية تحت الظل .

وأصدر ديوان الأرصاد الجوية، تنبيها آخر باللون الأصفر حول تساقد أمطار رعدية بولايات: باتنة، سوق اهراس، أم البواقي، تبسة وخنشلة.

وتمتد صلاحية هذا التنبيه من زوال يوم الثلاثاء وإلى غاية ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء.

تنبيه جديد: أمطار رعدية عبر 8 ولايات وموجة حر عبر 17 ولاية

نبهت نشرية جديدة حول حالة الطقس ليوم الاثنين من موجة حر شديدة وأمطار أمطار رعدية عبر عدة ولايات.

وأوضحت النشرية أن أمطار رعية ستخص ولايات: تبسة، خنشلة، باتنة، المسيلة، غليزان، معسكر، سيدي بعلباس وتلمسان.

صلاحية النشرية من الثالثة زوالا إلى غاية التاسعة ليلا، وستصل الأمطار الرعدية إلى 20 ملم محليا.

كما أعادت النشرية التحذير الذي أطلقته الأحد حول موجة حر ستخص الولايات الشمالية وجاء التحذير باللون البرتقالي خاص بولايات: تلمسان، معسكر، غليزان، الشلف، عين الدفلى، البليدة وتيزي وزو، حيث تتراوح درجة الحرارة من 43 إلى 44 درجة تحت الظل

وكذلك ولايات: عين تيموشنت، وهران، الجزائر، مستغانم، بومرداس وتيبازة، حيث تتراوح درجة الحرارة من 40 إلى 42 درجة تحت الظل

وجاء في النشرية تنبيه باللون الأصفر يتعلق بموجة حر عبر ولايات: سكيكدة، جيجل، بجاية وسيدي بلعباس.

ارتفاع درجات الحرارة إلى غاية 44 درجة في 13 ولاية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية يوم الأحد في تنبيه خاص، من ارتفاع درجات الحرارة إلى غاية 44 درجة مئوية، بعدّة ولايات شمال الوطن، بداية من يوم الإثنين.

الولايات المعنية بالتنبيه هي: الجزائر، بومرداس، تيبازة، مستغانم، وهران، عين تيموشنت، حيث يتوقع أن تتراوح درجات الحرارة بين 40 و42 درجة مئوية في الظل.

كما يشمل التنبيه أيضا ولايات: تلمسان، معسكر، غليزان، الشلف، عين الدفلى، البليدة، تيزي وزو، حيث تصل درجات الحرارة إلى 43 و44 درجة مئوية في الظل.

تنبيه حول أمطار رعدية عبر 10 ولايات داخلية يوم الأحد

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس ليوم الأحد، من نشاط رعدي وتساقط أمطار رعدية، عبر 10 ولايات داخلية شرقية وغربية.

وحسب التنبيه فإن الولايات المعنية هي: الأغواط، الجلفة، تيارت، النعامة، البيض، المسيلة، باتنة، أم البواقي، تبسة وخنشلة.

وأوضح الديوان أن كميات تتعدى 25 ملم بداية من الساعة التاسعة من صبيحة الأحد وإلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

نشرية حول موجة حر لمدة ثلاثة أيام بولايات شمالية ابتداء من الأحد

ونبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس، ليوم السبت، من موجة حر شديدة ستشهدها الولايات الساحلية والداخلية للجزائر على مدار ثلاثة أيام.

وأفادت مصالح الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة ستتراوح ما بين الـ 40 إلى 45 درجة مئوية تحت الظل، وذلك خلال أيام الأحد، الإثنين والثلاثاء.

أما المناطق الداخلية، ستتراوح فيها درجات الحرارة ما بين الـ 45 درجة إلى 47 درجة مئوية.

استمرار تساقط أمطار رعدية عبر ولايات شرقية مساء السبت

ونبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية أخرى حول حالة الطقس ليوم السبت، من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر عدة ولايات شرق الجزائر .

وحسب تنبيه باللون الأصفر نشره الديوان، فإن الولايات المعنية هي: سوق اهراس، أم البواقي، تبسة وخنشلة.

وحسب نفس المصدر فإن مدة صلاحية التنبيه تبدأ زوال يوم السبت وإلى غاية ليلة السبت إلى الأحد.

توقعات حالة الطقس العامة ليوم الجمعة

حالة الطقس في المناطق الشمالية، ستعرف أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على العموم صبيحة يوم الجمعة. مع تسجيل خلايا رعدية منعزلة على المناطق الداخلية، الهضاب العليا، ومنطقة الأوراس، بداية من الظهيرة.

ومن المحتمل أن تؤدي هذه الخلايا الرعدية إلى تساقط بعض الأمطار، خاصة على الهضاب العليا ومنطقة الأوراس، حسب ما تفيد به مصالح الأرصاد الجوية.

وفي المناطق الجنوبية، ستكون الأجواء مغشاة جزئيا على الجنوب الغربي للوطن، الصحراء الوسطى، شمال الصحراء، ومنطقة الواحات، مع تشكل بعض الخلايا الرعدية المنعزلة خلال الظهيرة.

وقد تؤدي هذه الخلايا الرعدية كذلك، إلى تساقط بعض الأمطار على منطقة الواحات وشمال الصحراء. بالمقابل، ستكون الأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على باقي المناطق الجنوبية.

تنبيه حول أمطار رعدية عبر عدة ولايات شرقية يوم الخميس 8 سبتمبر

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس ليوم الخميس، من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر 8 ولايات شرقية.

وحسب تنبيه باللون الأصفر نشره الديوان، فإن الولايات المعنية هي: سوق اهراس، ميلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، باتنة، قسنطينة وخنشلة.

موجة حر عبر 9 ولايات وأمطار رعدية عبر 18 أخرى الأربعاء

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس، ليوم الأربعاء، من موجة حر شديدة وأمطار رعدية عبر عدة ولايات.

وأوضحت النشرية أن موجة الحر ستمس ولايات: الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، تيزي وزو، بومرداس، البليدة والجزائر العاصمة.

صلاحية النشرية: من التاسعة صباحا إلى غاية السادسة مساء.

كما أشارت النشرية إلى تساقط أمطار غزيرة عبر ولايات: سوق أهراس، الأغواط، برج بوعريريج، غرداية، المسيلة، تيارت، الجلفة، سطيف، ميلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، باتنة، البيض، خنشلة، بسكرة، أولاد جلال والنعامة.

صلاحية النشرية ستبدأ من الثالثة زوالا إلى غاية منتصف الليل.

أمطار رعدية غزيرة عبر 3 ولايات شرقية يوم الثلاثاء 6 سبتمبر

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس ليوم الثلاثاء، من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر 3 ولايات شرقية.

وأوضحت النشرية أن الأمطار ستخص ولايات: سوق أهراس، قالمة وأم البواقي.

وحسب الديوان فإن صلاحية التنبيه تبدأ زوال يوم الثلاثاء وإلى غاية التاسعة ليلا.

موجة حر شديدة عبر 6 ولايات شرقية يوم الأحد 4 سبتمبر

حذرت نشرية خاصة لحالة الطقس ليوم الأحد، من موجة حر شديدة عبر عدة ولايات شرقية.

وأوضحت النشرية أن الولايات المعنية بموجة الحر هي: الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية والمسيلة.

وأشارت النشرية إلى أن موجة الحر ستصل إلى 42 درجة مئوية.

حالة الطقس: أمطار رعدية غزيرة عبر 16 ولاية

نبهت نشرية خاصة حول حالة الطقس ليوم السبت، من تساقط أمطار غزيرة عبر 16 ولاية وسطى وشرقية.

وأوضحت النشرية أن الولايات المعنية هي: سوق أهراس، برج بوعريريج، بجاية، مسيلة، ميلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، تيزي وزو، باتنة، سطيف، قسنطينة، جيجل، البويرة، خنشلة والمدية.

صلاحية النشرية من الساعة الثالثة (15:00) مساء إلى غاية التاسعة (21:00) مساء.

كمية الأمطار قد تصل إلى 20 ملم.

حالة الطقس: أمطار رعدية غزيرة عبر 5 ولايات غربية

ويوم 2 سبتمبر 2022، نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس ليوم الجمعة من تساقط أمطار رعدية عبر عدة ولايات غربية.

وأوضحت النشرية التي حملت اللون الأصفر أن الولايات المعنية هي: سعيدة، سيدي بلعباس، البيض، النعامة وتلمسان.

تبدأ صلاحية النشرية من الثالثة زوالا إلى غاية التاسعة ليلا.

تنبيه خاصّ: أمطار رعدية في 14 ولاية

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية في تنبيه خاص حول حالة الطقس، من تساقط أمطار رعدية على عدّة مناطق في شمال وجنوب الوطن.

ويتعلق التنبيه، وهو من المستوى الأصفر بولايات:

خنشلة،

باتنة،

ميلة،

قسنطينة،

قالمة،

النعامة،

تلمسان،

سيدي بلعباس،

أم البواقي،

تبسة،

سوق أهراس،

تمنراست،

عين قزام،

وبرج باجي مختار.

وينتظر أن تصل كميات الأمطار المتهاطلة إلى 25 ملم، طيلة فترة صلاحية التنبيه التي تمتدّ من منتصف نهار 12:00 اليوم الأحد، إلى غاية الساعة التاسعة 21:00 ليلا.

تنبيه خاصّ: أمطار رعدية في 10 ولايات

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية في تنبيه خاص من تساقط أمطار رعدية في بعض المناطق من شمال الوطن، بداية من منتصف نهار اليوم (12:00).

وحسب التنبيه الذي تمتدّ صلاحيته إلى غاية الساعة السادسة 18:00 من مساء السبت، ينتظر تساقط أمطار تصل كميتها إلى 25 ملم.

أما الولايات المعنية بالتنبيه فهي كالتالي: