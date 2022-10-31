حالة الطقس: هذه توقعات الحالة الجوية ودرجات الحرارة ليوم الإثنين

أظهرت توقعات حالة الطقس ليوم الإثنين، انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة مع أجواء مستقرة عبر جل المناطق.

وحسب مصالح الأرصاد الجوية فإن درجات الحرارة المرتقب تسجيلها تتروايح:

ما بين 23 إلى 29 درجة على المناطق الساحلية

وما بين 22 إلى 32 درجة على المناطق الداخلية

وما بين 25 إلى 34 درجة على المناطق الجنوبية

كما أظهرت توقعات حالة الطقس التي نشرها الديوان استقرارا في الحالة الجوية يوم الإثنين، عبر مختلف مناطق الجزائر.

انخفاض طفيف في درجات الحرارة السبت

أكدت مصالح الأرصاد الجوية، في توقعاتها حول حالة الطقس، ليوم السبت، تواصل ارتفاع درجات الحرارة عن معدلها الفصلي عبر المناطق الشمالية بالجزائر.

وحسب ديوان الأرصاد الجوية فإن درجات الحرارة المرتقبة ليوم السبت ستكون مرتفعة عن معدلها الفصلي بالولايات الشمالية رغم تسجيل انخفاض طفيف مقارنة بالأيام الماضية.

هذه أسباب موجة الحر الجديدة في شهر أكتوبر

وتواصلت موجة الحر عبر العديد من الولايات لقرابة أسبوع، حسبما أعلنته مصالح الأرصاد الجوية بشأن تطورات حالة الطقس.

وأوضح رئيس فرقة التنبؤات بالديوان الوطني للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة المرتفعة تعود إلى ضغط جو مرتفع يتمركز عبر كل ولايات الوطن.

وأضاف المصدر ذاته أنه درجات الحرارة المرتفعة ستستمر إلى غاية الأسبوع القادم.

من جهتها، أكدت مسؤولة مركز التنبؤات بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، هوارية بن رقطة، أن الوضعية الجوية الحالية بأغلب المناطق الشمالية للبلاد والتي تميزت بدرجات حرارة فاقت المعدلات الشهرية العادية، ستستمر إلى غاية الاثنين المقبل.

وأوضحت السيدة بن رقطة في تصريح ل/وأج أنه “في وقت تسجل بالمناطق الجنوبية أجواء ودرجات حرارة عادية, تعرف المناطق الشمالية للبلاد درجات حرارة قصوى مرتفعة مقارنة مع معدلاتها الشهرية خاصة على المناطق الداخلية الغربية وحتى بعض المناطق الساحلية, في حين تشير التنبؤات إلى أن هذه الوضعية ستستمر إلى غاية يوم الاثنين المقبل”.

و أشارت إلى أن درجات الحرارة القصوى تراوحت ما بين 33 و 35 درجة مئوية على المناطق الساحلية خلال الأيام القليلة الماضية وإلى غاية يومنا هذا, في وقت وصلت درجات الحرارة بالمناطق الداخلية إلى 36 درجة, على غرار ما تم رصده خلال نفس الفترة عبر كل من ولايات عين الدفلى وغليزان والشلف و معسكر”.

و أرجعت بن رقطة الوضعية الجوية الحالية إلى “تمركز واستقرار في نفس الوقت, لمرتفع ضغط جوي على حوض البحر الأبيض المتوسط, و الذي يمتد من الجنوب الغربي الجزائري إلى شمال ألمانيا, وهو امتداد كبير للكتلة الهوائية الساخنة التي تبقى متمركزة في مناطقنا حاليا”.

وكشفت المتحدثة أنه “لن يكون هناك تغيير كبير في الوضعية الجوية السائدة, لعدم وجود أو قدوم اضطراب جوي أو هواء بارد يتسرب لدفع الضغط الجوي المرتفع المشار إليه, وهو ما يعني –على حد قولها– استقرار الوضع إلى غاية يوم الاثنين المقبل, حيث سيسجل تراجع طفيف ب3 إلى 4 درجات مئوية و لكن درجات الحرارة ستبقى مرتفعة نسبيا”.

ونبهت مصالح الأرصاد الجوية، في نشرية حول حالة الطقس، من استمرار موجة الحر عبر 9 ولايات شمالية بالجزائر يوم الخميس.

ووضعت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية، تنبيها من المستوى الأول باللون الأصفر، خاص بموجة حر تميز اليوم الولايات التالية: سيدي بلعباس، غليزان، الشلف، تلمسان، عين الدفلى ومعسكر.

وأظهرت توقعات حالة الطقس العامة ليوم الخميس، استمرار موجة الحر التي تصل إلى 36 درجة عبر معظم الولايات.

وحسب ما أفادته مصالح الأرصاد الجوية فستتراوح درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلهاما بين 26 إلى 34 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 26 إلى 38 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 27 إلى 36 درجة على المناطق الجنوبية.

تنبيه حول موجة حر عبر 9 ولايات ساحلية وداخلية الأربعاء

نبهت مصالح الأرصاد الجوية، في نشرية حول حالة الطقس، من استمرار موجة الحر عبر 9 ولايات شمالية بالجزائر يوم الأربعاء.

وأعلنت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية، عن تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر، خاص بموجة حر يوم الأربعاء عبر الولايات التالية: سيدي بلعباس، غليزان، الشلف، مستغانم، عين تيموشنت، تلمسان، عين الدفلى، وهران ومعسكر.

وسابقا نبهت مصالح الأرصاد الجوية من أن موجة الحر المرتفعة عن المعدل الفصلي ستمس عدة ولايات ساحلية وداخلية غربية ووسطى.

ويوم الثلاثاء نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس، من نشاط رعدي واستمرار موجة الحر عبر عدة ولايات.

وحسب تنبيه لنفس المصالح فإن الولايات المعنية هي: تيسمسيلت، الاغواط، تيارت، الجلفة، البيض والمدية.

وأوضح أن صلاحية التنبيه تكون ابتداء من زوال يوم الثلاثاء وإلى غاية الليل.

كما أظهرت التوقعات استمرار درجات الحرارة المرتفعة عبر جل المناطق، حيث من المرتقب أن تتراوح مابين 27 و 38 عبر المناطق الساحلية، و26 و38 درجة عبر المناطق الداخلية و28 و38 درجة عبر المناطق الجنوبية.

حالة الطقس: أمطار رعدية عبر 9 ولايات وسطى وغربية يوم الإثنين

ويوم الإثنين، نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس، من تساقط أمطار رعدية عبر العديد من الولايات الغربية والوسطى.

وحسب نشرية للديوان فإن الولايات المعنية هي: سيدي بلعباس، تيسمسيلت، غليزان، تيارت، الجلفة، مدية، سعيدة، البويرة ومعسكر.

وأظهرت توقعات حالة الطقس العامة ليوم الإثنين، أجواء صافية عبر معظم المناطق مع تسجيل درجات حرارة مرتفعة نسبيا.

وحسب توقعات الديوان الوطني للأرصاد الجوية فستعرف جل الولايات أجواء مستقرة وصافية.

أما عن درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها فستتراوح مابين 29 إلى 38 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 28 إلى 37 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 29 إلى 38 درجة على المناطق الجنوبية.