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الجزائر

حالة الطقس: هذه درجات الحرارة المتوقعة ليوم الأحد

الشروق أونلاين
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حالة الطقس: هذه درجات الحرارة المتوقعة ليوم الأحد

أفادت توقعات حالة الطقس ليوم الأحد، بارتفاع محسوس في درجات الحرارة عبر معظم الولايات خاصة الساحلية منها.

وحسب ديوان الأرصاد الجوية فستتراوح درجات الحرارة المرتقب تسجيلها ما بين  18 إلى 27 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 14 إلى 24 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 17 إلى 29 درجة على المناطق الجنوبية.

أما عن حالة الطقس فستشهد جل المناطق أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على العموم.

من جهة أخرى، حذرت المصالح ذاتها من رياح قوية وأمواج عالية عبر السواحل الشرقية والوسطى.

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