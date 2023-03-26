حالة الطقس يوم 5 رمضان.. ارتفاع درجات الحرارة إلى غاية 38 درجة

ستعرف حالة الطقس يوم الإثنين 5 رمضان، أجواء صافية على العموم بالمناطق الشمالية، باستثناء المناطق الغربية، حيث تكون الأجواء مغشاة جزئيا.

أما بالمناطق الجنوبية، فستكون الأجواء مغشاة جزئيا على بشار، وكذلك بأقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي، وعلى طول الشريط الحدودي بين الجزائر مالي.

وستتراوح درجات الحرارة القصوى على المناطق الساحلية للبلاد، بين 19 و28 درجة. وبين 18 و29 درجة على المناطق الداخلية.

لكنها لن تقلّ عن 28 درجة في ولايات الجنوب، حيث تصل إلى غاية 38 درجة، حسب ما ذكرته مصالح الأرصاد الجوية.