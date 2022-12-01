حالة بيليه تثير القلق وابنته تطمئن

قالت ابنة أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، إن حالته الصحية ليست حرجة، بعدما تم نقله إلى المستشفى، في وقت أكدت فيه وسائل إعلام برازيلية عدم استجابة ملك كرة القدم للعلاج الكيميائي.

وأضافت ابنة بيليه ، كيلي ناسيمنتو، على “انستغرام” أنه ليس هناك “أي مفاجأة” وأن الحالة “ليست حرجة”.

في المقابل قالت وسائل الإعلام البرازيلية: “إن الوضع خطر، حيث لا يستجيب ملك كرة القدم للعلاج الكيميائي”.

وأوضحت أن بيليه البالغ من العمر 82 عاما، تم إدخاله إلى مستشفى ألبرت أينشتاين، بسبب وجود “تورم عام” في جسده وأنه يخضع لعدة فحوص لإجراء تقييم أكثر تعمقا لمشكلاته الصحية.

وذكرت شبكة (إي.إس.بي.إن) البرازيلية أن بيليه كان يعاني مشاكل في القلب، وأبدى طاقمه الطبي قلقا من أن علاجه الكيميائي لم يحقق النتائج المتوقعة.

في المقابل، أشارت النسخة البرازيلية من شبكة “إسبن” إلى أن بيليه أصيب بتورم في جميع أنحاء جسده، وأن الأطباء يشعرون بالقلق من أن العلاج الكيميائي قد لا يجدي بعد الآن مع الأورام في مختلف أعضاء جسم النجم السابق.