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رياضة

حالة طوارئ بسبب سرب من النحل قبل مباراة ألمانيا والمجر

عمر سلامي
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حالة طوارئ بسبب سرب من النحل قبل مباراة ألمانيا والمجر

أجبر سرب من النحل مسؤولي ملعب “إم إتش بي أرينا” في شتوتغارت، على استدعاء رجال الإطفاء المدربين، للتعامل مع سرب من النحل استقر بأحد اللوحات الإشهارية.

وذكرت صحيفة “صن” البريطانية أن النحل قام ببناء خلية على لوحة إعلانية بجانب الملعب، ما أدى لتواجد رجال الإطفاء أصحاب البدل البيضاء الواقعية للتعامل معها.

ونجح رجال الإطفاء بعد ساعة من العمل في إزالة النحل ووضعه داخل صناديق، قبل مباراة ألمانيا والمجر، التي لعبت الأربعاء، وانتهت بفوز “المانشافت” بثنائية نظيفة.

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