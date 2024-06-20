حالة طوارئ بسبب سرب من النحل قبل مباراة ألمانيا والمجر

أجبر سرب من النحل مسؤولي ملعب “إم إتش بي أرينا” في شتوتغارت، على استدعاء رجال الإطفاء المدربين، للتعامل مع سرب من النحل استقر بأحد اللوحات الإشهارية.

وذكرت صحيفة “صن” البريطانية أن النحل قام ببناء خلية على لوحة إعلانية بجانب الملعب، ما أدى لتواجد رجال الإطفاء أصحاب البدل البيضاء الواقعية للتعامل معها.

صحيفة بيلد الألمانية 🗞️ اللجنة المنظمة لـ #يورو2024 تستدعي رجال الإطفاء .. بسبب وجود سرب من النحل داخل لوحة إعلانية في ملعب إم إتش بي أرينا بمدينة شتوتجارت قبل مباراة ألمانيا والمجر 🐝😇#EURo2024 pic.twitter.com/FDTnKlUj69 — محمد الجزار 🦅 (@mohamedelgazar4) June 19, 2024

ونجح رجال الإطفاء بعد ساعة من العمل في إزالة النحل ووضعه داخل صناديق، قبل مباراة ألمانيا والمجر، التي لعبت الأربعاء، وانتهت بفوز “المانشافت” بثنائية نظيفة.