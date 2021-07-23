حالة طوارئ في بيت فريق ماندي بِسبب “كورونا”

أعلنت إدارة نادي فياريال الإسباني مساء الجمعة، عن إصابة لاعبَين من فريقها الكروي بِفيروس “كورونا”.

ولم تكشف إدارة نادي فياريال الإسباني عن هُوِّية اللاعبَين، عِلما أن فريقها الكروي يضمّ في صفوفه المدافع الدولي الجزائري عيسى ماندي.

واكتفت إدارة نادي “الغوّاصة الصّفراء”، بِذكر أن اللاعبَين المصابَين لم يستعملا بعد اللقاح المضاد لِفيروس “كورونا”.

وأضاف بيان إدارة نادي فياريال يقول إن المواجهات الودّية المقبلة للفريق أُلغيت، بِسبب الطارئ الصحّي المُشار إليه.

وكان يُفترض أن يلعب عيسى ماندي وفريقه فياريال الإسباني ضدّ كلّ من: نادي هونفيد المجري بِميدان هذا الفريق الأخير، مساء السبت. وبِالنمسا أمام دينامو كييف الأوكراني وهيرتا برلين الألماني، الإثنين والأربعاء المقبلَين.

ويستعدّ عيسى ماندي وفريقه فياريال الإسباني لِمواجهة نادي تشيلسي الإنجليزي، بِمدينة بلفاست عاصمة إيرلندا الشمالية، في الـ 11 من أوت المقبل، لِحساب مباراة الكأس الأوروبية الممتازة.

وكان فريق فياريال قد تعادل ودّيا بِنتيجة (2-2) مع نادي أولمبيك ليون الفرنسي، في مباراة ودّية أُقيمت فعّالياتها مساء الخميس. وعليه تحوم الشكوك حول إصابة لاعبَي الفريق الإسباني بِفيروس “كورونا” في هذا اللقاء، التي خاض ماندي كامل أطوراها.