حالة طوارئ.. ميسي يُصاب ويغيب عن التدريبات!

غاب النّجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الخميس، عن تدريبات منتخب بلاده بِداعي الإصابة. وذلك ثلاثة أيّام قبل خوض نهائي المونديال.

ويشكو القائد ميسي إصابة على مستوى الساق اليسرى، تعرّض لها في مباراة الأرجنتين وكرواتيا سهرة الثلاثاء الماضي، بِرسم نصف نهائي كأس العالم 2022 بِقطر.

وفي ردّه على أسئلة الإعلاميين، قال مهاجم الأرجنتين إنه غير قلق من الإصابة. في انتظار كيف ستكون لياقته البدنية ومستواه الفني خلال نهائي كأس العالم، ضد منتخب فرنسا عصر الأحد المقبل.

وربّما يكون ما حدث مُجرّد “حرب نفسية” عشية نهائي المونديال، أو ركون “البرغوث” إلى الرّاحة، حتّى يلتقط أنفاسه ويُعيد شحن بطّارياته، بِالنّظر إلى نوعية المنافس الفرنسي، و”اليوم الموعد” لِهذا اللاعب الفذّ (لم يسبق له تذوّق حلاوة كأس العالم).

وخاض ليونيل ميسي كلّ مقابلات الأرجنتين في مونديال 2022 أساسيا، وعددها ستّ مواجهات. ولعب كامل أطوار هذه اللّقاءات.