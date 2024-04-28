حالة كارثية في ملعب 05 جويلية

غرباء في أرضية الميدان بدلا من الإعلاميين

اندهش أنصار مولودية الجزائر من الحالة الكارثية التي تواجد عليها مركب 05 جويلية خلال المواجهة التي جمعت مولودية الجزائر ونظيره نادي بارادو، لحساب الجولة الـ24 من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وكانت مدرجات المركب الأولمبي في حالة كارثية، من خلال النفايات الكثيرة، الرائحة الكريهة التي كانت في المدرجات، رغم أن المركب يحتوي على عمال نظافة، ما جعل الجميع ينزعج من تلك الحالة المزرية والكارثية التي أصبحت عليها مدرجات المركب الأولمبي، بالإضافة إلى عدم ترميم الكراسي في المدرجات العلوية، التي شهدت حالة تكسير كبيرة خلال لقاء الداربي الذي جمع شباب بلوزداد واتحاد العاصمة، ما يطرح التساؤل حول تسيير المركب الأولمبي، الذي يشهد تدهورا كبيرا خلال الموسم الحالي.

وبعيدا عن المدرجات، فتشهد أرضية الميدان تواجد العديد من الغرباء في هيئة مصورين، والذين ليس لهم علاقة بالإعلام، حيث يعاني الصحفي من التضييق في الدخول والمراقبة، في المقابل يجد بعض الأشخاص راحتهم في التجول داخل أرضية الميدان في هيئة إعلاميين، ما جعل مهمة المصورين تتعقد للقيام بعملهم على أكمل وجه، مثلما حدث في لقاء الداربي ذهابا أمام اتحاد العاصمة، أين وجد رجال الإعلام الأبواب موصدة في وجوههم، في حين فتيات كن يتجولن بحرية داخل أرضية الميدان، لتبقى هذه التصرفات تسيء إلى صورة الكرة الجزائرية بصفة عامة.