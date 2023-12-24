حالة نادرة.. أمريكية تضع توأمين في يومين متتاليين والسبب!

تداولت تقارير إعلامية خبر وضع سيدة أمريكية لتوأمين في يومين متتاليين، بسبب حالة نادرة تعرف بازدواجية الرحم.

وبحسب ما أوردت صحيفة هافنغتون بوست فقد رزقت السيدة كيلسي هاتشر من ولاية ألاباما الأمريكية بتوأم تتمتعان بصحة جيدة، خلال يومين متتاليين.

ونقلت الصحيفة عن المستشفى الذي شهد حالة الولادة النادرة أن الأم تمتلك رحمين وحملت في كل منهما بجنين في نفس الفترة، وهو حمل نادر إذ تبلغ احتمالية حدوثه واحدا في المليون.

وأعلنت هاتشر، وهي أم الآن لخمسة أطفال، عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنها وزوجها كيلب استقبلا مساء الثلاثاء روكسي لايلا ثم رزقا بشقيقتها ريبيل صباح اليوم التالي في مستشفى برمنجهام بجامعة ألاباما.

وكتبت كيلسي على إنستغرام: “أنجبت طفلتينا المعجزة! لقد قررتا أنهما نادرتان بدرجة كافية من الناحية الإحصائية ليكون لكل واحدة منهما عيد ميلادها المستقل أيضا!”

وروت شويتا باتيل، طبيبة التوليد الخاصة بكيلسي في إفادة صحفية للمستشفى “اعتنيت بكيلسي خلال حملها الثالث وعرفت أن لديها رحما مزدوجا لكن وقتها كان جنينا واحدا… طفلتان في رحمين كان مفاجأة طبية حقيقية”.

ولذلك اعتبر حمل كيلسي عالي الخطورة وتم توليدها في الأسبوع التاسع والثلاثين. وبعد 20 ساعة إجمالا من المخاض، ولدت الطفلتان.

وعلى الرغم من أن الحمل العادي بتوأم يعرف بأنه وجود طفلين في رحم واحد، قال ريتشارد ديفيس الطبيب الذي شارك في متابعة الحمل “من الممكن وصف الفتاتين بتوأم غير متطابق”.

وخرجت الطفلة الأولى بولادة طبيعية كما هو الحال مع أطفال كيلسي الثلاثة السابقين، بينما وُلدت أختها عبر عملية قيصرية.

وكتبت كيلسي على وسائل التواصل الاجتماعي “لا أطيق صبرا لمشاركة قصة الميلاد بأكملها معكم يا رفاق!… بينما نحن كلنا في المنزل الآن، سنأخذ وقتنا للتواصل والتعافي والاستمتاع بالعطلات!”.