حالة وفاة وإصابة العشرات خلال التدافع لحضور نهائي “خليجي 25”
توفي مشجع عراقي وأصيب عشرات آخرون بجراح متفاوتة في حادث تدافع في محيط ملعب البصرة الدولي، قبيل المباراة النهائية لكأس الخليج.
وذكرت عدة تقارير إعلامية، وفق مصادر أمنية، أن التدافع بين الجماهير في محيط الملعب، أدى إلى وفاة مشجع وإصابة 60 آخرين”.
اذا انت عراقي وتحب بلدك ارجع ،، اذا حريص على سمعة وطنك ارجع.
اذا ماعندك تذكرة دخول ارجع ، واذا تحب النهائي يستمر ارجع.
ابوس ايدك فرغ محيط المدينة الرياضية وارجع ،، ارواحكم أهم.#خليجي_25_بصراوي #خليجي_25 pic.twitter.com/7cKYEydUl3
— علي نوري (@Ali_nori2000) January 19, 2023
واحتشدت الجماهير منذ الصباح الباكر، أمام أبواب ملعب البصرة الدولي، الذي يحتضن المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج بين المنتخب العراقي ونظيره العماني.
تزاحم الجماهير العراقية حول ملعب #البصرة #خليجي_25 pic.twitter.com/d6BRJtco7f
— راشد المضيبري (@algasani88) January 19, 2023
وشهد محيط ملعب البصرة الدولي ازدحاما كبيرا قبل ساعات من نهائي خليجي 25 ، ما جعل الجهات التنظيمية والحكومية تطالب عبر نداءات متكررة من لا يحمل تذكرة دخول، بمغادرة محيط الملعب.
تدافع بين الجماهير في محيط ملعب جذع النخلة في #البصرة قبل نهائي خليجي 25 مما أدى لوفاة مشجع وإصابة 60 آخرين #خليجي_زين25#خليجي25 #العراق_عمان#كاس_الخليج pic.twitter.com/glzbo7yl4z
— 𝓗𝓐𝓜𝓐𝓓 (@hamad_qtr_2) January 19, 2023
وحسب تقارير إعلامية، فإن محافظ البصرة قد أكد بأن الاتحاد الخليجي يدرس نقل المباراة النهائية إلى دولة محايدة.