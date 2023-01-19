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رياضة

حالة وفاة وإصابة العشرات خلال التدافع لحضور نهائي “خليجي 25”

عمر سلامي
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حالة وفاة وإصابة العشرات خلال التدافع لحضور نهائي “خليجي 25”
ح.م
جماهير غفيرة في محيط ملعب البصرة الدولي

توفي مشجع عراقي وأصيب عشرات آخرون بجراح متفاوتة في حادث تدافع في محيط ملعب البصرة الدولي، قبيل المباراة النهائية لكأس الخليج.

وذكرت عدة تقارير إعلامية، وفق مصادر أمنية، أن التدافع بين الجماهير في محيط الملعب، أدى إلى وفاة مشجع وإصابة 60 آخرين”.

واحتشدت الجماهير منذ الصباح الباكر، أمام أبواب ملعب البصرة الدولي، الذي يحتضن المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج بين المنتخب العراقي ونظيره العماني.

وشهد محيط ملعب البصرة الدولي ازدحاما كبيرا قبل ساعات من نهائي خليجي 25 ، ما جعل الجهات التنظيمية والحكومية تطالب عبر نداءات متكررة من لا يحمل تذكرة دخول، بمغادرة محيط الملعب.

وحسب تقارير إعلامية، فإن محافظ البصرة قد أكد بأن الاتحاد الخليجي يدرس نقل المباراة النهائية إلى دولة محايدة.

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