حاليلوزيتش الأعلى أجرا في افريقيا وبلماضي ثالثا

احتل مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم وحيد حاليلوزيتش قائمة المدربين الأعلى أجرا في افريقيا، ليحتل الناخب الوطني جمال بلماضي المرتبة الثالثة بعد مدرب منتخب الفراعنة.

وجاء في تصنيف قام به الصحفي الغاني نوهو أدامز أفضل خمسة عشر مدربًا من حيث الأجور في الدول الأفريقية، حيث احتل مدرب المغرب وحيد حليلودزيتش المركز الأول براتب قدره 89 ألف دولار ، يليه مدرب مصر براتب 85 ألف دولار ، فالناخب الوطني جمال بلماضي براتب قدر بـ 65 ألف دولار.

قائمة أفضل 15 مدربا من حيث الأجور: