حاليلوزيتش الأعلى أجرا في افريقيا وبلماضي ثالثا
احتل مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم وحيد حاليلوزيتش قائمة المدربين الأعلى أجرا في افريقيا، ليحتل الناخب الوطني جمال بلماضي المرتبة الثالثة بعد مدرب منتخب الفراعنة.
وجاء في تصنيف قام به الصحفي الغاني نوهو أدامز أفضل خمسة عشر مدربًا من حيث الأجور في الدول الأفريقية، حيث احتل مدرب المغرب وحيد حليلودزيتش المركز الأول براتب قدره 89 ألف دولار ، يليه مدرب مصر براتب 85 ألف دولار ، فالناخب الوطني جمال بلماضي براتب قدر بـ 65 ألف دولار.
قائمة أفضل 15 مدربا من حيث الأجور:
- 1 مدرب المنتخب المغربي وحيد حاليلوزيتش 89 ألف دولار
- 2 مدرب المنتخب المغربي كارلوس كيروش 85 ألف دولار
- 3 مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي 65 ألف دولار
- 4 مدرب منتخب الكاميرون أنطونيو كونسيساو 59 ألف دولار
- 5 مدرب المنتخب الليبي خافيير كليمنتي 59 ألف دولار
- 6 مدرب منتخب الكونغو هيكتور كوبر 55 ألف دولار
- 7 مدرب منتخب نيجيريا غيرنو رور 55 ألف دولار
- 8 مدرب منتخب جنوب افريقيا هوغو بروس 50 ألف دولار
- 9 مدرب منتخب كوت ديفوار باتريس بوميل 35 ألف دولار
- 10 مدرب منتخب غانا تشارلز أكونور 30 ألف دولار
- 11 مدرب منتخب موريتانيا كورينتين مارتينز 30 ألف دولار
- 12 مدرب منتخب أوغندا ميلوتين سريدوفيتش 24 ألف دولار
- 13 مدرب منتخب البنين ميشيل دوسويي 28 الف دولار
- 14 مدرب منتخب السنغال أليو سيسيه 27 ألف دولار
- 15 مدرب منتخب غينيا ديديه سيكس 20 ألف دولار
SALARIES of African NT coaches (TOP earners)
🇲🇦 Vahid Halilhodzic – $89K
🇪🇬 Carlos Queiroz – $85K
🇩🇿 Djamel Belmadi – $65K
🇨🇲 Antonio Conceiçao – $59K
🇱🇾 Javier Clemente – $59K
🇨🇩 Hector Cuper – $55K
🇳🇬 Gernot Rohr – $55K
🇿🇦 Hugo Broos – $50K
🇨🇮 Patrice Beaumelle – $35K
— NUHU ®️ (@NuhuAdams_) September 25, 2021