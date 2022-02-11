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رياضة

حاليلوزيتش ممنوع من الحديث عن زياش في الفترة المقبلة

سليم.ع
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حاليلوزيتش ممنوع من الحديث عن زياش في الفترة المقبلة

على عكس الفترة الماضية، التي كان فيها مدرب المنتخب المغربي وحيد حاليلوزيتش يتحدث فيها عن اللاعب حكيم زياش بشكل متكرر، فإن مدرب “أسود الأطلس”، سيكون ممنوعا من الحديث مستقبلا عن لاعب تشيلسي الذي أعلن اعتزاله اللعب للمغرب.

وحسب تقارير إعلامية فإن المدرب حاليلوزيتش تلقى تعليمات من مسؤولي الجامعة المغربية لكرة القدم، بعدم الحديث مجددا عن زياش خلال المؤتمرات الصحفية، بعد اعتزاله اللعب دوليا.

وتلقى المدرب حاليلوزيتش تعليمات بالتركيز على المباراة الفاصلة التي تنتظر المنتخب المغربي أمام الكونغو من أجل اقتطاع تأشيرة التأهل إلى مونديال قطر 2022 .

وكان لاعب تشيلسي قد أعلن مؤخرا اعتزاله اللعب الدولي، على هامش مشاركة تشيلسي في كأس العالم للأندية بالإمارات، بسبب خلافات مع المدرب حاليلوزيتش.

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