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رياضة

حال رحيل ساوثجيت.. 5 مدربين يهددون حلم توخيل الإنجليزي

الشروق الرياضي
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حال رحيل ساوثجيت.. 5 مدربين يهددون حلم توخيل الإنجليزي

يستهدف الألماني توماس توخيل مدرب فريق تشيلسي السابق تولي تدريب المنتخب الإنجليزي.

ورحل توماس توخيل عن تدريب تشيلسي في سبتمبر الماضي بعدما اتخذت إدارة النادي قراراً بإقالته بشكل مفاجىء وتعيين المدرب الحالي جراهام بوتر.

وذكرت صحيفة “صن” البريطانية أن توخيل يريد تدريب منتخب إنجلترا حال رحل جاريث ساوثجيت عن القيادة الفنية لـ”الأسود الثلاثة”.

وينتظر أن يحسم ساوثجيت مصيره من تدريب منتخب إنجلترا خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يفكر المدرب بشدة في الرحيل عن المهمة بعد الخروج من كأس العالم.

وودع منتخب إنجلترا منافسات كأس العالم 2022 على يد فرنسا من مرحلة ربع النهائي بالخسارة 1-2 يوم السبت الماضي.

ويمتلك توخيل خبرة كبيرة مع لاعبي المنتخب الإنجليزي الذي درب عدداً منهم أثناء توليه قيادة تشيلسي مثل بن تشيلويل وماسون ماونت وريييس جيمس أو لاعبي الفرق المنافسة الذين يعرفهم جيداً على غرار ترنت ألكسندر أرنولد وماركوس راشفورد وآخرين.

ولكن الصعوبة تكمن في أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الذي يريد بقاء ساوثجيت، سيبحث حال رحيل مدربه الحالي، أولاً عن مدرب من أبناء البلد.

وبحسب “صن”، فإن الاتحاد الإنجليزي سيفاضل بين 3 مدربين بريطانيين وآخر أجنبي وهم جراهام بوتر والأيرلندي الشمالي بريندان رودجرز (ليستر سيتي) وإيدي هاو (نيوكاسل يونايتد)، بالإضافة للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان وتوتنهام هوتسبير السابق.

يذكر أن ساوثجيت تولى تدريب إنجلترا في 2016 ليقودها لنصف نهائي كأس العالم 2018 ونهائي يورو 2020 بالإضافة لربع نهائي المونديال الحالي.

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