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حاملة الطائرات الأمريكية “أبراهام لينكولن” تقترب من كوريا الشمالية

الشروق أونلاين
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حاملة الطائرات الأمريكية “أبراهام لينكولن” تقترب من كوريا الشمالية
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حاملة الطائرات الأمريكية

تبحر حاملة الطائرات الأمريكية “يو إس إس أبراهام لينكولن” في المياه الدولية بالبحر الشرقي غربي المحيط الهادئ. فيما يبدو ردّا على التجارب الصاروخية التي تجريها كوريا الشمالية.

وحسب ما نقلته وكالة “يونهاب” في كوريا الجنوبية، فقد أكد المعهد البحري الأمريكي أن حاملة الطائرات أبراهام لينكولن تبحر في البحر الشرقي.

وأشارت الوكالة إلى أنّ هذه الخطوة تأتي وسط مخاوف من قيام بيونغ يانغ بما تعتبره الولايات المتحدة “أعمالا استفزازية”.

وسبق وأن أرسلت الولايات المتحدة في 2017، حاملات طائرات إلى نفس المنطقة، في استعراض غير مسبوق للقوة ضد كوريا الشمالية، يضيف المصدر.

الجيش الأميركي يُدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيًا

ويوم 16 مارس، أدان الجيش الأمريكي إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي. ودعا بيونغ يانغ إلى التوقّف عمّا وصفه التصرفات التي تزعزع الاستقرار.

وحسب ما نقلته رويترز، قالت القيادة العسكرية الأمريكية في منطقة المحيط الهادي والمحيط الهندي في بيان إنّ “إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا جديدا، من شأنه زعزعة الاستقرار في المنطقة”.

من جهتها، أفادت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية بأنّ بيونغ يانغ أطلقت قذيفة غير معروفة في عملية فاشلة، حسب المصدر.

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التعليقات
1
  • يوغرطة

    امريكا تحشر انفها في كل صغيرة وكبيرة امريكا تتدخل في شؤون الدول الاخري بكل وقاحة وبكل ارهاب واجرام . هذا يسمي اختراق جائر في سيادة الدول وحقها في الوجود . كوريا وفلسطين وسوريا والعراق وايران ولبنان وتونس وفرنسا وبريطانيا دول حرة مستقلة لا يحق لاي مان ان يتدخل في شؤونها الداخلية وخاصة الامنية والقومية منها والعسكرية وغيرها . لا للظلم والعدوان والارهاب يا امريكا كفاك كفاك كفاك اجراما بحق الشعوب والامم .

    -1

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