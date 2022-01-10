حاملو الماجستير مدعوون للتسجيل في دكتوراه العلوم

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على أنه يمكن لحاملي شهادة ماجستير التسجيل في الدكتوراه علوم – نظام كلاسيكي، وهذا من خلال إيداع الملفات على مستوى المؤسسات الجامعية المنتمين لها.

وفي بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية، أبلغت مديرية التكوين في الدكتوراه بالوزارة الطلبة حاملي شهادة الماجستير الراغبين في الالتحاق بالتكوين في الدكتوراه علوم-نظام كلاسيكي، بأنه يمكنهم التسجيل في الدكتوراه علوم، وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 254/98 المؤرخ في 17 أوت 1998، المتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي، لاسيما المادة 51 منه، والتي تنص على أنه يسمح للراغبين إتمام تكوينهم في الدكتوراه علوم، ولذا يتوجب عليهم إيداع ملفاتهم على مستوى المؤسسات الجامعية المنتمين لها، وذلك من أجل الدراسة والتقييم من طرف الهيئات العلمية.

وأضاف البيان “نلفت عناية جميع المعنيين بهذه العملية، بأنه في حالة مصادفتهم لمشاكل في هذا الشأن، يرجى منهم التواصل معنا لتوجيههم للمصالح المعنية لتسوية وضعياتهم”.