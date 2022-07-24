حامل تضع طفلة أثناء دهسها بواسطة شاحنة ضخمة

وضعت امرأة حامل طفلتها، أثناء دهسها بواسطة شاحنة ضخمة، في منطقة فيروز آباد، أوتر براديش بالهند، حسبما أفادت صحيفة ديلي ستار.

وقالت الصحيفة إن السيدة لقيت حتفها بشكل مأساوي، فيما نجت المولودة بأعجوبة وأطلق عليها “الطفلة المعجزة”.

وأكد الأطباء أن الطفلة بخير تمامًا وتحتاج فقط إلى علاج حديثي الولادة، فيما ذكر أحد الشهود إن الزوج رامو حاول مراوغة سيارة متجهة في الاتجاه المعاكس عندما فقد السيطرة على الدراجة، واصطدم بشاحنة مسرعة زُعم أنها انطلقت في حالة اصطدام وهرب؛ حيث تم تحطيم كاميني حتى الموت من قبل السيارة لكنها أنجبت في نفس الوقت ما وصفه مسعفو الطوارئ بأنها معجزة.

وذكر رئيس قسم طب الأطفال في كلية طب فيروز آباد، الدكتور إل ك: “لقد خرجت الطفلة من دائرة الخطر تمامًا بسبب الولادة المبكرة، ولكن تعاني من نقص طفيف في الوزن”.

وأضاف: “لقد أصيب الحبل السري بالضغط بسبب الحادث وهناك إصابة طفيفة في زر بطنها. إنها تحتاج فقط إلى بعض الرعاية الطبية، رأيت الصور المقلقة للحادث، تحطم جزء كبير من جسد والدتها، إنها بالفعل معجزة نجاة الفتاة”.