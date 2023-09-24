حامل مذبوحة وغارقة في دمائها.. جريمة بشعة تهزّ المغرب

هزّت المغرب جريمة بشعة، مساء السبت، حيث تم العثور على سيدة حامل مذبوحة في منزلها وغارقة في بركة من الدماء.

وكشفت صحف مغربية تفاصيل الجريمة البشعة التي راحت ضحيتها سيدة حامل في الشهر السابع، بعدما أقدم زوجها على ذبحها من الوريد إلى الوريد بمنزلهما الكائن بحي سيدي عسو بمدينة آزرو.

وأضافت التقارير أن الزوج البالغ من العمر 28 عاما لاذ بالفرار، مصطحبا معه طفلته ذات الثلاث سنوات.

وتم اكتشاف الجريمة من قبل شقيق الضحية، وهو طفل في التاسعة من عمره، وكان يقيم في المنزل الذي شهد الجريمة.

ووجد شقيق الضحية أخته مذبوحة عندما رجع إلى المنزل، الأمر الذي جعله يستنجد بالجيران.

وفي أعقاب وصول قوات الشرطة لموقع الحادث، تم العثور على الزوجة جثة هامدة، وبوشرت التحريات للكشف عن ملابسات الجريمة.

وبحسب الإعلام المغربي فقد تمكنت السلطات من القبض على الزوج في وقت لاحق، وهو رهن الاعتقال للتحقيق معه للوقوف على أسباب ارتكابه لهذه الجريمة البشعة.