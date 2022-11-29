“حامي الصحراء” .. انطلاق تصوير فيلم حول حياة الشهيد سي الحواس

أعطى وزير المجاهدين العيد ربيقة، مساء الاثنين، إشارة انطلاق تصوير فيلم “حامي الصحراء” الذي يجسد حياة ونضال البطل الشهيد العقيد أحمد بن عبد الرزاق حمودة المدعو “سي الحواس”.

وأشرف ربيقة على إعطاء إشارة انطلاق تصوير المشاهد الأولى لهذا الفيلم من بلدية مشونش شرق بسكرة بمعية المستشار لدى رئيس الجمهورية، المكلف بالثقافة والسمعي البصري، أحمد راشدي وسلطات الولاية.

وأوضح الوزير أن الفيلم الروائي يدور حول شخصية لها رمزية وقيمة وطنية في كفاح المنطقة في دحض مشروع فصل الصحراء وتجسيد الوحدة بين الوطنيين في معركة استشهاده رفقة العقيد عميروش.

وأضاف ربيقة أن إنتاج هذه الأعمال التي تعنى بالموروث الثقافي والتاريخي ولاسيما المتعلق بالمقاومات الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير قد تم من خلال انتقاء سيناريوهات بعد دراسة العروض المقدمة للجنة قراءة متخصصة كما ستتم مرافقة العمل من الناحية التاريخية ومتابعة كل مراحل تصوير الفيلم حتى يكون خاليا من أي اختلال أو ابتعاد عن محور الشخصية.

مخرجة العمل ياسمين شويخ، أكدت بأن هذا الفيلم الروائي الذي يعتبر مساهمة في كتابة التاريخ الوطني يستعرض محطات من حياة الشهيد سي الحواس وقد أسند فيه الدور الرئيسي للممثل علي زاريف, ويتم العمل لتكون مشاهده أقرب لواقع هذه الشخصية وما حققته الولاية السادسة التاريخية في فترة قيادته لها وذلك بتسليط الضوء على نضاله السياسي والعسكري.

وينحدر العقيد ” سي الحواس” من بلدية مشونش بولاية بسكرة التي ولد بها سنة 1923 وزاول بها دراسته الابتدائية.