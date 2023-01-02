حامي عرين “الخضر” أحسن حارس في السعودية

نال حارس المرمى الدولي الجزائري مصطفى زغبة، الإثنين، جائزة أحسن حامي عرين في البطولة السعودية لِفترة شهر ديسمبر الماضي.

جاء ذلك في بيان نشره اتحاد الكرة السعودي، بعد استفتاء نظّمه بِهذا الشّأن.

وخاض مصطفى زغبة في شهر ديسمبر الماضي أربع مقابلات بِزيّ ناديه ضمك، توجد بينها ثلاثة لقاءات في البطولة السعودية، ومواجهة في كأس هذا البلد.