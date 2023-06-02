“حان الوقت للتتويج بهذا اللقب وتحقيق حلم راود كثيراً جماهير الاتحاد”

هداف الاتحاد في المنافسات القارية بلال دزيري:

وجه المدرب والنجم السابق لفريق اتحاد العاصمة، بلال دزيري، رسالة للاعبي اتحاد العاصمة الذين سيدخلون المباراة وهم يملكون أفضلية الانتصار المحقق ذهاباً (2 – 1) في العاصمة التنزانية دار السلام.

وقال دزيري: “اتحاد العاصمة قدم مشوار بطل في كأس الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم، والدليل تعرضه لخسارة واحدة كانت في دور المجموعات، ما يؤكد العمل الرائع الذي قام به المدرب عبد الحق بن شيخة برفقة اللاعبين، الآن تفصل الفريق 90 دقيقة عن التتويج، وأتمنى أن يتحقق هذا في مباراة اليوم”.

وتحدث دزيري في تصريحات للعربي الجديد عن الإضافة التي قدمها المدرب عبد الحق بن شيخة، وأضاف: “قدوم المدرب بن شيخة أعطى دافعاً قوياً للاعبين الذين أحسنوا تطبيق أفكاره على أرض الملعب، والجميع يلاحظ أنّ الفريق منذ قدوم هذا المدرب أصبح يتمتع بأجواء عائلية مميزة كان قد افتقدها في وقت سابق، ما ولّد كذلك الثقة بين اللاعبين وسمح لهم بتحقيق هذه النتائج الرائعة في البطولة الأفريقية”.

أما عن الفرق بين الجيل الحالي وجيله الذي كان من أقوى أجيال فريق اتحاد العاصمة على مرّ تاريخه، فرأى دزيري أنّه “في الحقيقة لا نستطيع المقارنة بين جيلين مختلفين، نحن في فترتنا كنا قادرين على التتويج مثلما كان الحال عام 1997 أو 2002 وكذلك 2004، لكن لم ننجح للأسف، وهذه هي كرة القدم”. وختم اللاعب السابق للنجم الساحلي التونسي تصريحاته برسالة وجهها للاعبي الفريق، قائلاً: “هذا النهائي سيكون في ملعبنا وبين جمهورنا، أتمنى أن يدخل اللاعبون بعزيمة مثلما كان الحال في لقاء الذهاب، لتحقيق حلم راود كثيراً جماهير اتحاد العاصمة التي حان الوقت لها أن تسعد بهذا اللقب المهم للفريق”.

ويتصدر بلال دزيري قائمة هدافي الفريق في المنافسات القارية بلال برصد 16 هدفًا، وحاج عدلان برصيد 15 هدفًا، واللاعب المالي مامادو ديالو وأسامة درفلو برصيد 10 أهداف لكل منهما.