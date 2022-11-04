“حاولت التعامل مع كل هذه الظروف لكن سأرحل بعد لقاء بارادو”

مدرب وفاق سطيف المصري حسام البدري:

قال حسام البدري مدرب فريق وفاق سطيف أنعه أخبر إدارة النادي برحيله عن منصبه، عقب انتهاء الجولتين المقبلتين، حتى يتسنى لمجلس الإدارة التعاقد مع مدرب جديد.

وتصاعدت الأزمة المالية داخل نادي وفاق سطيف، إذ فشلت محاولات الإدارة في توفير السيولة المالية اللازمة لصرف مستحقات اللاعبين خلال الفترة الماضية، ما دفع اللاعبين إلى الإضراب والامتناع رسميًا عن الانتظام في التدريبات، ما أثر بالسلب على عمل الجهاز الفني، بقيادة حسام البدرى.

واستقر المدير الفني على الرحيل عن تدريب الفريق عقب أدائه المباراتين المقبلتين في الدوري، رغم تحقيقه نتائج جيدة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها النادي حاليًا، وتمسك الجماهير بوجوده لتأكدهم بحجم المجهود الذي يبذله.

وأعلن البدرى قرار رحيله، في الندوة الصحفية التي انعقدت نهاية الأسبوع، لكشف حقيقة الظروف القهرية التي عاشها منذ قدومه لتدريب الفريق في بداية الموسم الحالي.

وقال البدري إنه حاول جاهدًا التعامل مع كل هذه الظروف، وتحمله الكثير من الأمور الصعبة من أجل الجماهير، موضحًا أنه وصل لمرحلة يصعب تحقيق أي عمل إيجابي في ظل حالة عدم الاستقرار المالي.

وأضاف أنه كان سعيدا بدعم ومساندة الجماهير الدائم له خلال الفترة التي تولى بها مسؤولية الفريق، متمنيًا التوفيق لهذا النادي خلال المرحلة المقبلة.

وتابع البدري: “وجدت نفسي في موقع صعب للغاية، خصوصا أنني لم يسبق لي وأن عملت في مثل هذه الظروف، وكنت في بعض الأحيان أفكر في معاتبة الإدارة، ولكنني كنت أقدر عملهم للغاية”. وواصل: “بالنسبة لي تجربتي مع هذا الفريق ناجحة، خصوصا أنني عملت مع فريق جديد، ونجحت في تشكيل مجموعة مميزة في ظرف وجيز للغاية”. وشدد المدرب المصري، على أن المردود الذي قدمه الوفاق في كافة مبارياته أمام الأندية المتصدرة للدوري المحترف، يوضح مدى المجهود الذي بدله منذ وصوله إلى الجزائر. وأردف: “وجدت كل التسهيلات هنا، لكن الإمكانيات غير موجودة وقد تكون معدومة، وهذا الأمر يجعلني غير قادر على التحمل أكثر، بما أن عوامل النجاح غير متوفرة تماما، ويجب أن أمنح نفسي الآن الفرصة لأحافظ على تاريخي”.

وختم البدري: “يجب أن أفكر بعقلانية، وللأسف سأتخذ قرارا بالرحيل عن الجهاز الفني، بعد مباراة نادي بارادو القادمة”.