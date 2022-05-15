حاولنا ولكن من الصعب تجاوز فريق بحجم الأهلي

طارق ماكور المدرب المساعد في وفاق سطيف:

أكد تحدث طارق ماكور المدرب المساعد في وفاق سطيف أنهم كانوا يدركون صعوبة مهمة التعويض أمام الأهلي المصري قبل مواجهة إياب نصف نهائي رابطة أبطال أفريقيا، فيما أشاد بيتسو موسيماني مدرب الأهلي المصري بالروح الرياضية للجماهير الجزائرية.

وأقصي الوفاق من المنافسة القارية، بعد اكتفائه بالتعادل أمام الأهلي المصري بنتيجة 2-2، بملعب 5 جويلية، لحساب إياب الدور نصف النهائي من هذه المنافسة. بعد أن كان قد تلقى هزيمة ثقيلة في مقابلة الذهاب 4-0 التي جرت الأسبوع الفارط بالقاهرة المصرية. وسجل أهداف المباراة كل من احمد قندوسي (45) ورياض بن عياد (61) لفائدة الوفاق، وأحمد عبد القادر (2) ومحمد شريف (90+2) لصالح الأهلي.

وقال ماكور في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة إنهم كطاقم فني كانوا يدركون صعوبة تعويض الخسارة التي تعرض لها الفريق في مباراة الذهاب بالقاهرة برباعية نظيفة. وأضاف: “كان الأمر صعبا مع فريق بحجم الأهلي المصري ولكننا حاولنا ودخلنا المباراة اليوم بهدف رد الاعتبار ولكن مني مرمانا بهدف مبكر أربك الحسابات”.

مدرب الأهلي المصري: شكرا للجزائريين لقد قدموا لنا درسا في الروح الرياضية

وأوضح: “بعد الهدف الأداء تطور وسيطرنا على الشوط الثاني وكنا نستحق الفوز في مواجهة الإياب على الأقل مع تأهل للمنافس لنهائي رابطة أبطال أفريقيا”.

إلى ذلك، حرص موسيماني على الإشادة بالجماهير الجزائرية التي حضرت مباراة فريقه مع وفاق سطيف، وقال في مؤتمر صحفي عقب المباراة إن الجماهير منحتهم درس مجاني في التشجيع والروح الرياضية التي يجب أن تسود ملاعب كرة القدم.

وأضاف: “رغم أن فريقهم كان قد أقترب من وداع البطولة قبل مواجهة الإياب ولكنهم تعاملوا مع لاعبي الأهلي بشكل جيد وشجعوا الكرة فقط وحيوا لاعبيهم رغم الخسارة لأنهم حاولوا واجتهدوا”. وأوضح: “لأجل تلك الروح تلعب كرة القدم.. أنا بشكل خاص أدين لهم بالشكر”.

وتابع: “لم نأت إلى الجزائر اعتمادا على مباراة الذهاب التي انتهت برباعية نظيفة ولكن كنا نبحث عن نتيجة إيجابية”. وختم: “أود أن أشيد بسامي قمصان المدرب المساعد الذي كان يقود التدريبات في آخر يومين لأنني كنت مريضا”.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في المباراة النهائية يوم 30 ماي الجاري مع فريق الوداد المغربي.

الأهلي المصري يشكر وفاق سطيف والجماهير الجزائرية

وجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، الشكر والتحية إلى نادي وفاق سطيف وإدارته وجماهير الجزائر الشقيقة، على ما لاقته بعثة الأهلي من اهتمام ورعاية طوال فترة وجودها هناك. وأضاف أن البعثة تم استقبالها بحفاوة شديدة وكرم ضيافة، وهذا ليس بجديد على الشعب الجزائري الشقيق. وشدد رئيس الأهلي، على الروح الطيبة التي سادت المباراة بين لاعبي الفريقين والتشجيع المثالي لجماهير وفاق سطيف، وهو ما يعكس قيمة الرياضة التي تزيد من التقارب والمحبة بين الشعوب. وتمنى محمود الخطيب التوفيق لنادي وفاق سطيف في الفترة القادمة، والسعادة لجماهيره التي ضربت مثلا في التزامها وروحها الرياضية العالية.