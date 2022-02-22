حاول تمزيق حجابها.. التحقيق في اعتداء عنصري على مسلمة بلندن

أفادت تقارير إخبارية أن الشرطة البريطانية بدأت التحقيق في جريمة كراهية، بعد تعرض امرأة مسلمة لاعتداء عنصري، من طرف شخص حاول تمزيق حجابها.

وذكرت صحيفة “إيفننغ ستاندارد” أن رجلا اعتدى على المرأة، صبيحة الأحد 20 فيفري، في خط القطارات المعروفة باسم “DLR”، عندما كان يقترب القطار من إحدى المحطات في شرق لندن، حيث حاول تمزيق خمارها.

وكانت المرأة تقف قرب باب القطار، عندما اقترب منها رجل، وهاجمها بشتائم عنصرية بشأن حجابها، ثم أمسك بغطاء رأسها وحاول سحبه، قبل أن يمسك أيضا بحقيبة كانت تحملها على ظهرها، وسحبها بقوة، ما أدى إلى انقطاع حزام الحقيبة، بحسب الشرطة.

ووزعت الشرطة صورة لرجل، ملتقطة من كاميرات المراقبة في القطار، قائلة إنه ربما تكون له صلة بالحادثة. كما دعت الشرطة من لديه معلومات للاتصال بها.

وتشهد الاعتداءات العنصرية ضد المسلمين، خصوصا النساء المحجبات، تصاعدا في السنوات الأخيرة، مع انتشار خطاب اليمين المتطرف والإسلاموفوبيا.