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حبة وكارولين.. هل تغيرت معايير المجتمع الجزائري؟

جواهر الشروق
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حبة وكارولين.. هل تغيرت معايير المجتمع الجزائري؟

عقد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقارنة بين المدعوة كارولين، والعالم بلقاسم حبة بعد الاستقبال غير المتوقع الذي حظيت به اليوتيوبوز المقيمة في السويد.

وتساءل كثيرون إن كانت معايير المجتمع الجزائري تغيّرت حتى اصطف المئات في انتظارها لساعات في حين ألقى هو المحاضرات العلمية في أقسام شبه فارغة وبعيدا عن التغطية الإعلامية.

وبكثير من السخرية ارتأى البعض أن يستبدل الشعب كل 5 سنوات وليس الرئيس لأنه صار كالقطيع يمشي نحو حتفه وهو ضاحك، إذ كيف تقطع الكثيرات مسافة بعيدة من أجل استقبال نكرة لم تقدم حسبهم سوى التفاهة.

وتأسف البعض من التهميش الكبير للعالم بلقاسم حبة، وهو صاحب الـ 1500 اختراع، وفخر الجزائر في الخارج، والذي أتى حاملا حقيبة علمية وأفكارا مستجدة بين ثناياها فائدة للبشرية.

وذكّر نشطاء بحادثة ريفكا الذي جمع لعيد ميلاده عام 2018 حشودا كبيرة في مقام الشهيد، في الوقت الذي تشارك فيه الحافظات للقرآن في مسابقات دولية ويدخلن دون ضجة ودون استقبال حاشد.

وارتأى البعض أن وقت التغيير قد حان، مؤكدين بأن مجتمعنا تلزمه ثورة في كافة المجالات لمعالجة حجم التأخر الفكري وانهيار منظومة القيم.

كارولين.. يوتوبوز تحدث ضجة بمطار هواري بومدين (فيديو)

وكانت اليوتوبوز الجزائرية المقيمة في السويد كارولين، قد أحدثت ضجة بمطار هوراي بومدين، الاثنين 06 ديسمبر 2021 بعد اصطفاف عشرات المعجبين لاستقبالها.

وأظهرت فيديوهات متداولة لحظة وصول المؤثرة كارولين للجزائر  بعد غياب لسنوات، عشرات المعجبين ملتفين حولها لالتقاط صورة معاه ووصلت الأمور إلى حد التدافع فيما بينهم.

وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الفيديوهات المتداولة، مستغربين طريقة استقبال المؤثرة في حين أكد البعض عدم معرفتهم بها ولا بنوعية الفيدوهات التي تقدمها.

وتعيش المؤثرة كارولين وهي جزائرية واسمها الحقيقي شاهيناز وتنحدر من ولاية تيارت، بالسويد منذ 10 سنوات وتشارك معجبيها يومياتها رفقة ابنتيها وزوجها السويدي.

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