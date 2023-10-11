حبس التلميذ الذي طعن أستاذته بالسكين في سطيف

بعد مثوله أمام قاضي الأحداث

أمر قاضي الأحداث لدى محكمة عين أزال، الواقعة بجنوب ولاية سطيف، نهار الأربعاء، بإيداع تلميذ رهن الحبس المؤقت، لمتابعته بجنحة الضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض مع سبق الإصرار والترصد.

وحسب بيان نيابة الجمهورية لدى محكمة عين أزال، فإن مصالح أمن دائرة عين أزال تلقت، أول أمس، في حدود الساعة العاشرة صباحا مكالمة هاتفية مفادها تعرض أستاذة الرياضيات بمتوسطة “قدوج أحمد” لاعتداء بالضرب والجرح بواسطة سكين من طرف تلميذ يدرس في ذات المؤسسة، وفور إخطار النيابة بالوقائع، أمرت بفتح تحقيق ابتدائي وتقديم التلميذ أمام قاضي الأحداث والذي أمر بإيداعه رهن الحبس المؤقت.

وكانت مدينة عين آزال شهدت حادثة طعن أستاذة في التعليم المتوسط، تدرّس مادة الرياضيات، في متوسطة “أحمد قدوج” بقلب البلدية، حيث تلقت الأساتذة بن عنتر أمينة، وهي في الثلاثينات من العمر، طعنتي خنجر غائرتين، على مستوى الكتف، من طرف تلميذ يتمدرس في الثالثة متوسط في الـ15 من العمر، حيث تم نقلها على جناح السرعة من طرف مصالح الحماية المدنية إلى قسم الاستعجالات بمستشفى عين آزال، كما لاذ التلميذ بالفرار، بمجرد أن رأى الدماء تقطر من كتف الأستاذة وسط صراخ التلاميذ والتلميذات.

مصالح الأمن أوقفت، عقب تحرياتها في عين المكان، التلميذ، وتم تحويله إلى التحقيق بينما خضعت الأستاذة إلى متابعة الطبيب الشرعي.

وقد أكدت الأستاذة أمينة لـ”الشروق”، بأن هذا التلميذ المعتدي، من المشاغبين دائما، وخلال يوم الاثنين الماضي، تم استدعاء ولي أمره، حيث أبدت له ملاحظات حول سيرته، مع رفع تقرير لإدارة الإكمالية، وقد غادرت الضحية المستشفى وستخضع لفترة نقاهة، أما عن الحادثة، فقد وقعت صباح الأربعاء، خلال حصة مادة الرياضيات، إذ تقدم منها التلميذ وطلب منها استفسارات حول تقريرها للإدارةواتهمها باختلاق المشاكل، وهنا أخرج الخنجر وغرسه في كتفها، وقد لاقت الحادثة استياء من قبل الأسرة التربوية وتنقل مدير التربية لولاية سطيف إلى المتوسطة وأقنع الأستاذة بالعمل.