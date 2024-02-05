حبس المدير المعتدي على أستاذة بخنجر في برج بوعريريج

انتقم منها بعد تحريرها تقريرا ضده

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة برج بوعريريج، الاثنين، بإيداع مدير مدرسة ابتدائية “زيتوني عيسى” المتواجدة بمدينة برج بوعريريج، رهن الحبس المؤقت، إلى حين محاكمته، بعد قيامه بالاعتداء على أستاذة بنفس المدرسة بطعنة خنجر ما تسبّب لها في إصابة خطيرة نُقلت على إثرها إلى المستشفى.

الحادثة، التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الولاية، اهتزت على وقعها المدرسة الابتدائية “زيتوني عيسى”، نهار الأحد، المتزامن مع عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة بعد عطلة نهاية الأسبوع، أين قامت الأستاذة الضحية ـ حسب ما ذكرت مصادرنا ـ بإعداد تقرير مفصّل ضد مدير المدرسة المعتدي، وذلك بطلب من مفتش المقاطعة، غير أن مدير الابتدائية، وبمجرد مشاهدته للأستاذة داخل مطعم المدرسة، توجه إليها وقد تطور الحديث بينهما إلى ملاسنة وحالة غضب، قام بعدها المدير بحمل خنجر وطعن الأستاذة الضحية على مستوى الكتف، ليتم على الفور نقلها إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى “بوزيدي لخضر” أين تم إسعافها ومنحها شهادة عجز عن العمل لمدة 15 يوما.

وأضافت مصادرنا من المدرسة، أن الضحية، وبعد وقوع الحادثة، سارعت إلى تقديم شكوى إلى مصالح الأمن التي قامت بتوقيف مدير المدرسة المعتدي وتحويله إلى مقر الأمن للتحقيق معه، وإنجاز ملف قضائي ضده، تم بموجبه تقديمه صباح الاثنين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البرج، أين تم إيداعه الحبس المؤقت في انتظار محاكمته.

“الشروق”، وفي اتصالها بعدد من أساتذة المدرسة لمعرفة رأيهم بشأن الحادثة، أكدوا أن كلا من المدير والأستاذة من الأشخاص الطيبين وأنه ورغم سوء التفاهم الذي كان بينهما، غير أنه ولا أحد منهم كان يتوقع أن يصل الأمر إلى هذا الحد، فيما ذكر والد الأستاذة الضحية أن ابنته كثيرا ما كانت تشتكي من تصرفات المدير معها، وأنه قد سبق لها وأن قدّمت شكاوى ضده، بسبب وجود مشاكل سابقة بينهما، كما أن سبب الاعتداء عليها من طرف المدير يرجع إلى تحريرها شكوى ضده إلى مفتش التربية.

من جهتها، مديرية التربية، وفور تلقيها خبر الحادثة، سارعت إلى إصدار قرار بالتوقيف التحفظي للمدير المعتدي، مع فتح تحقيق معمّق في الحادثة، التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الولاية، كما تم إيفاد عدد من مسؤولي القطاع للاطمئنان على حالة الأستاذة المصابة.