حبس رئيس محكمة فلاوسن بوهران بعد القبض عليه متلبسا بالرشوة

أمر قاضي التحقيق بمحكمة عين تيموشنت، الخميس، بإيداع رئيس محكمة فلاوسن بوهران الحبس المؤقت بتهمة تلقي الرشوة .

ومساء الأربعاء ألقت مصالح الأمن بوهران على “ب؛ أ” رئيس محكمة فلاوسن بمجلس قضاء وهران متلبسا بجرم الرشوة.

وصباح الخميس، تم الاستماع لرئيس المحكمة المشتبه فيه بجرم الرشوة، من قبل قاضي التحقيق بمحكمة عين تيموشنت، ومواجهته بالتهم المنسوبة إليه.

وتشير مصادرنا إلى أنه تم العثور على مبالغ مالية معتبرة بحوزة المشتبه فيه، كما أن عملية القبض عليه كانت بناء على معلومات وردت إلى مصالح الأمن التي نصبت له كمينا ليلقى عليه في حالة تلبس، وهذا في إنتظار ما ستسفر عنه جلسة التحقيق وتصريحات المتهم بخصوص القضية .

والجدير بالذكر أن المعني غادر العمل بمجلس قضاء وهران ثم رجع إليه في آخر حركة للقضاة، وسبق وأن شغل منصب قاض بمحكمة العيون، ثم في 2014 حول إلى بني عباس ببشار كرئيس محكمة، وبعدها تم تعبينه مستشارا بمجلس قضاء سيدي بلعباس وقبل شهرين عين رئيسا لمحكمة فلاوسن بمجلس قضاء وهران.