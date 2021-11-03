حبس سبعة متهمين في قضية أحداث حاسي مسعود

المدينة شهدت حرب شوارع وثّقت بالفيديو

أمر، مساء الثلاثاء، قاضي التحقيق لدى محكمة حاسي مسعود، بإيداع 7 أشخاص رهن الحبس المؤقت، للاشتباه في تورطهم في قضية المعركة الدامية التي اندلعت مساء الأربعاء ما قبل الماضي في أحياء المدينة، بين مجموعة من الأشخاص استعملوا خلالها مختلف أنواع الأسلحة البيضاء، ما تسبب في سقوط بعض الجرحى، وتحطيم بعض ممتلكات المواطنين.

وذكر بيان صادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة حاسي مسعود تلقت الشروق اليومي نسخة منه، أنه وبعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر شجارا عنيفا واعتداءات بواسطة أسلحة بيضاء من طرف مجموعة من الأشخاص بأحد أحياء المدينة، أسدت النيابة العامة تلقائيا تعليمات بفتح تحقيق ابتدائي وتقديم المتورطين، مع تكليف مصالح أمن دائرة حاسي مسعود باستغلال مقطع الفيديو والكشف عن هوية الفاعلين وتوقيفهم وتقديمهم أمام النيابة. وعلى إثر ذلك باشرت مصالح الأمن تحرياتها وتحقيقاتها التي مكنتها من كشف ملابسات الحادثة التي ذكرت بعض المصادر أنها تتعلق بإقدام أحد الشبان على معاكسة فتاة قاصر، ما دفع بأفراد عائلتها إلى ملاحقته، قبل أن يتوسع الشجار بتدخل أطراف أخرى فيما يشبه حرب شوارع استعملت فيها مختلف أنواع الأسلحة البيضاء من عصي وهراوات وقضبان حديدية وخناجر، ما تسبب في إصابة بعض المشاركين في الشجار بجروح، وقد مكنت التحقيقات التي باشرتها مصالح أمن الدائرة من تحديد هوية 15 شخصا من المشاركين في الشجار العنيف تم توقيف 7 منهم فيما لايزال 8 آخرون في حالة فرار.

وذكر بيان النيابة الموقّع من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة حاسي مسعود فيصل بوعقال، أنه وبعد تقديم المشتبه فيهم الموقوفين أمام النيابة تمت إحالتهم على قاضي التحقيق بعد متابعتهم بتهم تتعلق بإنشاء وترؤس عصابة أحياء بغرض خلق جو انعدام الأمن في أوساط الأحياء السكنية باستعمال أسلحة بيضاء، والضرب والجرح العمدي أثناء المشاجرة الناتجة عن تشكيل عصابة أحياء، والانخراط والمشاركة في عصابة الأحياء، وجنحة مضايقة فتاة قاصر لم تكمل 16 سنة من عمرها والتحطيم العمدي لملك الغير. وقد أمر قاضي التحقيق بعد استجوابه للمتهمين السبعة بإيداعهم جميعا رهن الحبس المؤقت، مع إصدار أوامر بالقبض ضد باقي المتهمين الذين لازالوا في حالة فرار.