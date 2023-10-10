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الحادثة تسببت في وفاة مريضة

حبس شخصين في قضية انقطاع الكهرباء بمستشفى البويرة

أحسن حراش
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حبس شخصين في قضية انقطاع الكهرباء بمستشفى البويرة
أرشيف

أمرت الجهات القضائية المختصة بمحكمة البويرة بإيداع شخصين الحبس المؤقت في القضية التي مثل بشأنها 3 موظفين، والمتعلقة بما شهده مستشفى محمد بوضياف بعاصمة الولاية من انقطاع في الكهرباء وكذا وفاة سيدة بمصلحة الإنعاش.
وأفاد بيان أصدرته مصالح نيابة محكمة البويرة، بأن وكيل الجمهورية لذات المحكمة يعلم الرأي العام بأنه في إطار متابعة قضية انقطاع التيار الكهربائي على مستوى مصلحة الإنعاش للمؤسسة العمومية الاستشفائية بالبويرة، ووفاة المرحومة “ب. ش” بتاريخ 01 أكتوبر الجاري، وبعد استكمال التحريات الأولية التي أجرتها مصالح الضبطية القضائية المختصة، تم تقديم أطراف القضية أمام نيابة الجمهورية بالبويرة بتاريخ الإثنين، مضيفا أنه تم متابعة كل من “ب. ج ” و”ب. س” و”م. م. ع” بموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق من أجل ارتكابهم جنح القتل الخطأ، عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، والتسبب بالإهمال الواضح في تلف أموال عمومية.
وأضاف ذات البيان بأنه وبعد سماع المتهمين من طرف قاضي التحقيق، أصدر أمرا بإيداع المقتصد وكذا المكلف بالصيانة رهن الحبس المؤقت.
وشهدت المؤسسة العمومية الاستشفائية محمد بوضياف بعاصمة البويرة وفاة سيدة مريضة كانت داخل مصلحة الإنعاش بالتزامن مع انقطاع في التيار الكهربائي لأكثر من 3 ساعات بأحد الأجنحة الخاصة بالمستشفى بسبب عطب في خزانة التزود بالطاقة.
وكشفت المديرية الولائية للصحة في بيان نشرته يومها على صفحتها بالفيسبوك حول الحادثة عن تسجيل وفاة سيدة تبلغ من العمر 44 سنة كانت ترقد بمصلحة الإنعاش في حدود الساعة الثامنة والنصف بالتزامن مع استمرار غياب التيار الكهربائي.
وأعقب ذلك إعلان مؤسسة سونلغاز، أن الخلل وقع على مستوى التركيبة الداخلية للمستشفى.

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