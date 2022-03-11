حبس صاحب الكلاب التي قتلت تلميذا بالبليدة

حسناء.ب

أودع، الجمعة، وكيل الجمهورية لدى محكمة العفرون بالبليدة، صاحب مستثمرة فلاحية رهن الحبس عن تهمة القتل الخطأ ومخالفة ترك حيوانات خطيرة تهيم،

وهي القضية التي تعود إلى بداية الأسبوع الماضي، حين افترست كلاب ضالة وعددها 12، التلميذ توق خليل صلاح الدين البالغ 12 سنة، وهو في طريقه للمدرسة بالقرب من حوش بوعزة جلول ضواحي العفرون. ولم يعثر سوى على أشلاء من جثته وهيكل عظمي ومحفظته الملقاة على قارعة الطريق.

وأثارت الواقعة المروعة غليانا بمنطقة العفرون، لاسيما أن الكلاب الضالة كانت محل شكاوى متكررة من قبل السكان. وبحسب مصادر قريبة من التحقيق، فإن المشتبه فيه البالغ 65 سنة، نفى التهم المنسوبة إليه، موضحا أنه يملك كلبين فقط وهما غير مؤذيين يستعملهما لحماية مستثمرته الخاصة بالحمضيات من السرقة. مضيفا أن ذئبا هو من افترس الطفل وأودى بحياته، لاسيما أن الذئاب تنتشر بكثرة في المنطقة الريفية. للإشارة، فإن مصالح بلدية العفرون نظمت مساء الخميس حملة لإبادة الكلاب الضالة.