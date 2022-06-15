حبس مدير “سونلغاز” و4 أعوان عن وفاة 10 أفراد

مأساة انفجار بناية حمّوش بالبرج

أودع قاضي التحقيق لدى محكمة برج بوعريريج، مساء الثلاثاء، مدير فرع شركة “سونلغاز” وأربعة من أعوانه الحبس المؤقت لثبوت تورطهم في مأساة انفجار بناية عائلة حموش الواقع بمركز الولاية ووفاة عشرة أفراد من العائلة من بينهم رضيعتان.

وأكدت التحريات التي باشرتها الفرقة الجنائية التابعة لأمن ولاية برج بوعريريج، حسب بيان صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة برج بوعريريج أن سبب انفجار بناية عائلة حموش الواقعة بحي 5 جويلة في الأسبوع الأول من شهر رمضان الماضي والذي تسبب في وفاة كل أفراد العائلة باستثناء الوالد وأحد أبنائه الذين كانوا خارج المنزل كما تسبب في جرح 16 شخصا آخرين من الجيران وتضرر 22 مسكنا وتحطيم سيارتين، حيث أكد وكيل الجمهورية مسؤولية مدير شركة “سونالغاز” ومسيرها “ر.ص” وأربعة من أعوان الشركة عن الكارثة، نتيجة إهمالهم وتهاونهم الواضح والخطير في إصلاح التسربات الغازية بعد إبلاغ عائلة حموش عن وجود تسربات خطيرة للغاز في الأنابيب الخاصة بمنزلهم غير أن مسير شركة “سونلغاز” وأعوانه تجاهلوا خطورة الأمر وطلبوا من صاحب البيت الانتظار إلى بعد العيد من أجل إصلاح التسربات، وبعد عرض المتهمين الخمسة أمام قاضي التحقيق لدى محكمة برج بوعريريج أمر بإيداعهم الحبس المؤقت لتورطهم في قضية التهاون والإهمال الواضح في التعامل مع بلاغ صاحب السكن وعدم اتخاذ الاحتياطات والإجراءات وفقا لما تقتضيه اللوائح والأنظمة.