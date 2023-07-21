حبس 13 شخصا في قضية فساد وتسريب وثائق بالبيرين

القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي بالعاصمة:

أمر قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي بالعاصمة، بحبس 13 متهما ووضع 9 آخرين تحت الرقابة القضائية، في قضية فساد ببلدية البيرين بالجلفة، وكذا تسريب وثائق رسمية ومكالمات مسجلة لموظفين إلى جهات غير نظامية.

وحسب بيان لنيابة الجمهورية بمجلس قضاء الجزائر فإنه تم تلقي “بلاغ وشكاوى بوقائع فساد في تسيير المجلس الشعبي البلدي لبلدية البيرين بولاية الجلفة، تخص إبرام عقود وصفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية تتعلق بأشغال عمومية لتزفيت الطرق وبناء مدارس والتموين بالسلع وتجاوزات في تسيير المنح الاجتماعية بغرض منح مزايا غير مستحقة للغير وتلقي مزايا غير مستحقة والإثراء غير المشروع، باستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة مما أدى إلى التبديد العمدي للأموال العمومية”.

وأوضح أن “فتح تحقيق ابتدائي في الوقائع ذات الطابع الجزائي المتعلقة بالفساد توصل أيضا إلى اكتشاف شبكة تقوم بتسريب وثائق صادرة عن هيئات رسمية وتسجيل مكالمات الموظفين العموميين ومعلومات تتعلق بملفات قضائية وتسربها إلى أشخاص لا صفة لهم في الاطلاع عليها بهدف عرقلة والتأثير على السير الحسن للإجراءات و الإضرار بمصالح الدولة”.

ووفق نفس المصدر، فإنه “بعد استكمال التحقيق الابتدائي، تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية بتاريخ: 2023/07/20 أين تم متابعة 25 متهما، منهم 03 في حالة فرار – التمست في حقهم نيابة الجمهورية إصدار أوامر بالقبض وطنية ودولية بموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق قضائي من أجل جناية التزوير في سجلات عمومية ورسمية وجنح إساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي لأموال عمومية ومنح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقود وصفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية ورشوة الموظفين العموميين والإثراء غير المشروع وإطلاع الغير على معلومات ووثائق مصنفة تنفيذا لخطة مدبرة داخل الوطن وخارجه والتهديد بالتشهير وعرقلة سير العدالة وتبييض العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم فساد” .

وأضاف أن “قاضي التحقيق وبعد استجواب المتهمين عند الحضور الأول، أمر بوضع 13 متهما رهن الحبس المؤقت والأمر بإخضاع 09 آخرين لالتزامات الرقابة القضائية”.